04 Oca 2023 - 09:56- Yaşam G: 04 Oca 2023 - 10:25

Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını "Uğurcan" koydu

Kocaeli'de yaşayan Trabzonsporlu Nuh ve Kader Kavram çifti, yeni doğan oğullarına Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismini verdi.
Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını "Uğurcan" koydu mask
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Darıca'da ikamet eden Nuh ve Kader Kavram çifti, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. 2020 yılında hayatlarını birleştiren Trabzonsporlu çift, yeni doğan oğullarına da Trabzonspor'un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır'ın ismini verdi.

"Trabzonspor benim mirasım" diyen Nuh Kavram, "Eşimle tanışığımda Trabzonspor'u tutmuyordu, Galatasaraylıydı. Benimle maçlara gitmeye başladı o da maçlara gittikçe benim gibi bir Trabzon aşığı oldu. Forma istedi, forma aldım. Maçlara beraber gitmeye başladık. Geçen sezon şampiyonluğa yaklaşmıştık. Bana olan en güzel hediye eşimin hamile olduğunu öğrendim. Maçlara gitmeye devam ettik. Sonra çocuğa isim düşünmeye başladık. Eşimle de birlikte karar verdik. Takımımızın gururu, takımın kaptanı Uğurcan Çakır’ın adını vermeyi düşündük. Uğurcan bir de milli takımımızın gururu. Niyetim, Uğurcan’ın da Uğurcan Çakır gibi bir futbolcu olması. Ben olamadım ama bütün imkanlarımı sunacağım. Oğlumu Trabzonspor’un da altyapısına vermeyi düşünüyorum" dedi.
Uğurcan Çakır'a selamlarını ileten Kavram, "Eğer bu görüntüleri görürse inşallah evimizde ağırlayıp, çay içmek isteriz. İki Uğurcan'ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyorum. İnşallah olur" diye konuştu.

"Maçlara gittim ve gerçekten takımı çok sevdim"
Kader Kavram ise, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıydım, eşimle tanışana kadar. Eşim maçlara gitmeyi teklif etti, bende kabul ettim. Maçlara gittim ve gerçekten takımı çok sevdim, atmosferi çok sevdim. Ben de Trabzonsporlu olmaya karar verdim. forma almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Oğlunun isminin uğur getirmesini dileyen Kavram, "Uğurcan’ın ismine ikimiz karar verdik. Bize uğur getirmesini diliyoruz. Göbek adını da Çakır koyduk. Eşimin dediği gibi, Uğurcan Çakır'ın buraya gelip, Uğurcan'ı görmesini ve yan yana bir fotoğraflarını çekmek isteriz. Bir anne olarak duygularım bu yönde" şeklinde konuştu.

# karar, Darıca, anne

04 Oca 2023 - 09:56 - Yaşam

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