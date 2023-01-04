Koyun: “Türkiye’nin en iyi forveti bizde”

“ÇİFTE KAZANÇ PEŞİNDEYİZ”

Kampta çalışmaları değerlendiren başkan Engin Koyun, adeta transfer üssü de kurarken, kurmaylarıyla adeta 7/24 mesai yapıyor. Başkan Engin Koyun, kalabalık forvet hattına sahip olmalarına rağmen gelecek sezona da yatırım amacıyla bir alternatif golcü aradıklarını söylerken “Aslında bu ligin değil, iddia ediyorum ki, Türkiye’nin en iyi forvet hattı bizde. Biz çifte kazanç anlamında bir golcü arıyoruz. Yurt dışını da araştırıyoruz” dedi.