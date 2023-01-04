Koyun: “Türkiye’nin en iyi forveti bizde”

“ÇİFTE KAZANÇ PEŞİNDEYİZ”
Kampta çalışmaları değerlendiren başkan Engin Koyun, adeta transfer üssü de kurarken, kurmaylarıyla adeta 7/24 mesai yapıyor. Başkan Engin Koyun, kalabalık forvet hattına sahip olmalarına rağmen gelecek sezona da yatırım amacıyla bir alternatif golcü aradıklarını söylerken “Aslında bu ligin değil, iddia ediyorum ki, Türkiye’nin en iyi forvet hattı bizde. Biz çifte kazanç anlamında bir golcü arıyoruz. Yurt dışını da araştırıyoruz” dedi.
“ÇİFTE KAZANÇ PEŞİNDEYİZ”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.