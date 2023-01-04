Parayı veren düdüğü çalacak

2.Lig Kırmızı Grup lider ortağı Kocaelispor, devre arası döneminde önemli bir transfere imza atıyor. Erdem Çetinkaya’yı rakiplerin elinden çekip alıyor

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE…

Ankara doğumlu orta saha oyuncusu Erdem, Kocaelispor ile prensip anlaşmasına varmak üzere. Ara transferde 2.Lig düzeyinde en çok konuşulan transfer bu transfer olacak gözüküyor. Fetniyespor’un çodk istediği Eodem Çetinkaya, Kızılcahamamspor’da futbola başladı. Sırasıyla Ankaraspor ve Kasımpaşaspor’da oynayan futbolcu, Süper Lig’den İstanbul ekibi ile 2027’ye kadar sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON 36 MAÇTA 13 GOL ATTI… BU SENE SİFTAHI YOK…

Erdem bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2 Süper Lig, 2 A2, Bodrumspor formasıyla da 10 lig, 1 de kupa maçında oynadı, gol atamadı. Erdem geçtiğimiz sezon şampiyon olup 2.Lig’e yükselen Bodrum ekibi ile 19 maçta 9, Ankaraspor ile de 17 maçta 4 olmak üzere 36 maçta 13 gol attı. Erdem’in peşinatı ödendiğinde imza gerçekleşecek. Transferle bizzat başkan Koyun ilgileniyor.