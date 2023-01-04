ÖMER ŞİŞMANOĞLU DİREKTEN DÖNDÜ

Kocaelispor, Süper Lig ve milli takımın eski yıldızı, Denizlispor ile 1.Lig’de mücadele veren Ömer Şişmanoğlu’nu almak üzereyken, bu oyuncunun Denizli’de kalmaya karar vermesi sonrasında son anda transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Yine de son ana kadar bu transferle ilgili gelişmeler izlenecek.