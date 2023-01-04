Darıca’da iki önemli trafik sorunu var!

BİRİNCİ SORUN

D-100 İstanbul istikametinden Darıca’ya gelirken, Darıca tabelasını göremiyorsunuz. Bayramoğlu yan yol tabelasıyla karşılaşıyorsunuz. Yani Darıca tabelası yerine, Bayramoğlu yan yol tabelası konmuş. Bu da kafa karışıklığına neden oluyor. D-100 İstanbul istikametinde Darıca’ya gelirken, bir Darıca tabelasının konmasını istiyoruz. Bu konuda birçok kişi ile hemfikiriz. Sorunu yetkililere bildirdik, ama bir netice alamadık.

İKİNCİ SORUN

Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi bölgesi, Aslan Çimento bölgesinde bir yol sorunu var. Burada D-100’e bağlantı için bir tali yol açtılar. Ağır tonajlı araçlar bu tali yolu kullanıyor. Tali yoldan D-100’e girerken, çok zorluk yaşıyoruz. D-100 çok kabalalık olduğu için, tali yoldan D-100’e girmek pek kolay olmuyor. Sürücüler arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor, yol kavgaları oluyor. Buraya mutlaka bir ışıklandırma yapılmalı. Işıklandırma yapılmalı ki, ağır tonajlı araçlar tali yoldan D-100 ana yola rahatlıkla geçebilsin. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz.