04 Oca 2023 - 12:13- Kültür-Sanat G: 04 Oca 2023 - 12:29

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılıyor

Gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme noktalarından birisi olması planlanan İzmit Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi 21 Ocak'ta açılıyor.
Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılıyor mask
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İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza'da oluşturulan Gençlik Sokağı içindeki Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi kapılarını açıyor. Kütüphanede kafe alanı ve toplantı-konferans salonu da yer alıyor. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nde gençlere ders çalışabilme, kitap okuyabilme, kendilerini geliştirme ve dinlenme imkanı sunuluyor. Türkiye’nin seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın da anılarının yaşatılacağı kütüphanenin, gençlerin yeni ders çalışma ve sosyalleşme alanı olması planlanıyor. Gençlerin heyecanla beklediği Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi, 21 Ocak Cumartesi saat 14.00’te kapılarını açacak.
# türkiye, İzmit belediyesi, Kadın

04 Oca 2023 - 12:13 - Kültür-Sanat

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