RTÜK, muhalif TV kanallarına ne kadar ceza kesti?

MUHALİF KANALLAR
KANAL CEZA SAYISI
Halk TV 23
Tele 1 16
KRT 6
FOX Tv 5
Flash 4
İKTİDARA YAKIN KANALLAR
KANAL CEZA SAYISI
TGRT Haber 2
Beyaz TV 1
ATV 1
A Haber Ceza almadı
Ülke TV Ceza almadı
Kanal 7 Ceza almadı
TV Net Ceza almadı
1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında RTÜK’ün TV kanallarına verdiği cezalar belli oldu. Radyo Televizyon Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, twitırdan televizyonların aldığı cezaları açıkladı. RTÜK muhalif kanallara 54 cezada 17 milyon 335 bin lira, iktidara yakın kanallara 4 cezada 1 milyon 675 bin ceza verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demi̇rbek TÜRK - keser döner sap döner , gün gelir HESAP DÖNER.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.