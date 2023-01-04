04 Oca 2023 - 12:20- Gündem

RTÜK, muhalif TV kanallarına ne kadar ceza kesti?

1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında RTÜK’ün TV kanallarına verdiği cezalar belli oldu. Radyo Televizyon Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, twitırdan televizyonların aldığı cezaları açıkladı. RTÜK muhalif kanallara 54 cezada 17 milyon 335 bin lira, iktidara yakın kanallara 4 cezada 1 milyon 675 bin ceza verdi.