FIRAT GÜL BİN PİŞMAN OLDU

TEKNİK HEYET SERTLİĞE TEPKİ GÖSTERDİI

Fırat Gül ve ekibi, lig öncesi oyuncularının durumunu görmek için özel maç istedi. Bizzat kendisi de temas kurarak, ilk maçı 3.Lig ekibi Kartal Bulvar ile oynayan takım, az daha revire dönüyordu. Körfezli yıldızlara sert tekmeler savuran ve Kocaelispor’u yenmek için orantısız güç kullanan rakip takım, resmi hakem de olmayınca meydanı boş buldu.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Kocaelispor teknik patronu Fırat Gül, yaşanan sertlik sonrasında acilen as oyuncuların büyük bölümünü, sakatlıktan korumak için kenara aldı.