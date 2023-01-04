04 Oca 2023 - 12:35- Spor G: 04 Oca 2023 - 12:40

FIRAT GÜL BİN PİŞMAN OLDU

Antalya kampında ilk özel maçta karşılaşılan 3.Lig ekibi İstanbul temsilcisi Kartal Bulvarspor karşısında adeta tekme tokat dövülen futbolcuların sakatlık riski yaşaması, sık oyuncu değişikliğini ve tabii ki 2-0’lık yenilgiyi getirdi, Gül sürekli oyunu değiştirdi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
FIRAT GÜL BİN PİŞMAN OLDU mask

TEKNİK HEYET SERTLİĞE TEPKİ GÖSTERDİI
Fırat Gül ve ekibi, lig öncesi oyuncularının durumunu görmek için özel maç istedi. Bizzat kendisi de temas kurarak, ilk maçı 3.Lig ekibi Kartal Bulvar ile oynayan takım, az daha revire dönüyordu. Körfezli yıldızlara sert tekmeler savuran ve Kocaelispor’u yenmek için orantısız güç kullanan rakip takım, resmi hakem de olmayınca meydanı boş buldu.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Kocaelispor teknik patronu Fırat Gül, yaşanan sertlik sonrasında acilen as oyuncuların büyük bölümünü, sakatlıktan korumak için kenara aldı. 
# Kocaelispor, takım

04 Oca 2023 - 12:35 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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