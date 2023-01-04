04 Oca 2023 - 13:34- Ekonomi G: 04 Oca 2023 - 14:20

Memur ve emekliye zam oranı değişti

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktığını açıkladı. En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Memur ve emekliye zam oranı değişti mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık enflasyonun bir anda yüzde 84.4’ten yüzde 64.2’ye indirilmesinden 24 saat sonra AKP grup toplantısında kameraların karşısına geçti.

Dün “Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır” diyen ancak memur ve emekliye yüzde 25 zam açıklayan Erdoğan, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerle ilgili şunları söyledi:

“Tüm milletimizden 2023’te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. ‘Start’ değil, bu ‘finiş’, bunu bu şekilde başaracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıktığını açıkladı. Erdoğan, şunları söylerdi:

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 400 TL OLDU

– Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum.

– Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87’lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42’ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık.

– Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik.

YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN YENİ ARTIŞLAR

– Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.

– En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.

# AKP

04 Oca 2023 - 13:34 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Vatandaş - Bitirdiniz ülkeyi yangın yerine çevirdiniz , seçimde kaybedeceğinizi anladınız yoksa vermezdiniz , 100 de yüz de versen OY yok sana,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:41
04

Kullar Ali - Müzayede gibi ..Sıra işiltılı NEBATİ'DE..Bu sefer SEYYANEN olsun..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:11
03

Erol Demi̇rbek TÜRK - emekli ilk baharı atlatamaz ki erdoğan 2 yarıdan bahsediyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:10
02

Erol Demi̇rbek TÜRK - % 50- 60 dan aşağısı emekliye sizi gözden çıkardım ne haliniz varsa görün . isterseniz ölün demektir emekli için . emekli torununa harçlık veremiyor , evine meyve alamıyor . İSTERSEN KOV BİZİ DOKTORLARI KOVDUĞUN GİBİ. emekli sizin devrinizde süründü süründü.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 14:09
01

Ak Partili Kızgın - Ne yaparsan yap sen seçimde kaybettin oy yok sana puhahahaha

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 04 Ocak 13:47
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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