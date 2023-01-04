O ilçeye hastane hayal mi oluyor?

Tarhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2019 yılında yerel seçimler öncesinde Ak parti’nin Başiskele için en önemli vaatlerinden biri devlet hastanesi projesiydi. Geçtiğimiz yıl bu vaadin üzerinden 2 yıl geçtiğini de dikkate alarak, Başiskele ilçemizin nüfusunun 108.185’e erişmesiyle 37 mahallesi olan ilçemizde şehir hastanesi bulunmaması konusunu TBMM gündemine taşımış ve Sağlık Bakanının cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığına bu konuya dair soru önergemizi sunmuştuk. Yaklaşık 11 ay sonra Sağlık Bakanlığının verdiği cevap hastane vaadinin sadece bir seçim propagandası olduğunu ortaya koydu.” dedi.

AKP Başiskele’ye devlet hastanesi yapmayacak

Tarhan, “Sağlık Bakanlığı Başiskele İzmit seka Hastanesine 11 km, Kocaeli Devlet Hastanesine 8 km, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesine 12 km, Kocaeli Şehir Hastanesine 12 km uzaklıkta olduğundan buralara kolay ulaşabilir ve hizmet alabilirler diyerek, gelecek dönemde de Başiskele’de devlet hastanesi yapılması yönünde bir projelerinin olmadığını açıklamıştır.” diyerek Bakanlıktan gelen cevabı da paylaştı.

“Her alanda hayal ve umut satmayı siyasi alışkanlık haline getirdiler”

Tarhan, 2019 yılında yerel seçimlerde Başiskele halkına devlet hastanesi hayali ve umudunu satan Ak Partiyi sert dille eleştirerek, “Her alanda hayal ve umut satmayı siyasi alışkanlık haline getirdiler. O dönem biz Başiskele’nin ihtiyaçlarını biliyoruz. Sağlık Bakanlığı devlet hastanesini programa aldı diyerek yalana sarılanlara hatırlatmak istiyorum, yalanların ardına sığınarak elde ettiğinizi sandığınız başarılar gerçeklere hep yenilecek. Artık satacak ne hayal ne umut bıraktığınız halk size sandıkta en doğru dersi verecek”.dedi

Soru önergesini görmek için tıklayın

soru-onergesi.pdf

Cevap

cevap.pdf