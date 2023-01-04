04 Oca 2023 - 14:03- Kültür-Sanat G: 04 Oca 2023 - 14:07

‘Mirrors’ projesinin lansman sergisinde ünlü sanatçılar bir araya gelecek

Türkiye’de 34 yıldır, zihin farklı bireylerin eşit yaşam hakkıyla hayatın içinde aktif şekilde yer alabilmeleri için çalışmalar yürüten İZEV Vakfı’nın yeni sosyal farkındalık projesi ‘Mirrors’ kapsamında 55 Türk sanatçının hazırladığı eserler, 5 ülke konsolosluklarında sergilendikten sonra Amerika’da açık artırmayla satışa sunulacak.
‘Mirrors’ projesinin lansman sergisinde ünlü sanatçılar bir araya gelecek mask
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OVOO ART iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansman sergisi, 13 Ocak’ta İstanbul Tim Show Center’da gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek, özel gereksinimli sporculara yönelik ‘Spora İlham Verenler’ ödül törenine de ev sahipliği yapacak olan etkinlikte, dünyaca ünlü şarkıcı Carlton Jumel Smith ile ‘Senfoman’ Musa Göçmen ve aktivist pop grubu Fark Band birlikte sahne alacak.

Türkiye’nin en geniş alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), zihin farklı bireylerin eşit yaşam hakkıyla hayatın içinde aktif şekilde yer alabilmeleri için gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. İZEV’in OVOO ART iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Mirrors / Yansımanın Labirenti’ projesi, Türkiye’nin önde gelen 55 sanatçısını bir araya getirdi.

Sanatçıların ayna ve labirent metaforlarını kullanarak hazırladığı eserler, Türkiye’nin ardından aralarında ABD’nin de olduğu 4 ülkede gerçekleştirilecek sergilerden sonra açık artırmayla satışa sunulacak. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, İZEV’in faaliyetleri için kullanılacak.

Projenin lansman sergisi, 13 Ocak Cuma akşamı İstanbul Tim Show Center’da gerçekleştirilecek. Etkinlik bu yıl ilk kez, özel gereksinimli sporculara yönelik olarak ‘Spora İlham Verenler’ ödül törenine de ev sahipliği yapacak. TC. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Muharrem Kasapoğlu’nun katılımının da beklendiği törende 11 özel gereksinimli sporcu ödül alacak. Törenin ardından ABD’li ünlü soul şarkıcısı Carlton Jumel Smith, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Bee Gees’in ‘Stayin Alive’ şarkısını ‘Yanımda ol, Benimle ol’ adıyla Türkçe yorumlayarak adından söz ettiren aktivist pop grubu ‘Fark Band’ birlikte bir konser verecek.

Binlerce kişiye umut olacağız’

İZEV Başkanı Merve Kılıç, her bölümünde katılımcılarda çok yönlü farkındalık yaratacaklarına inandıkları bir gece hazırladıklarını söyledi. Vakfın ve projenin sanat danışmanlığını yapan Hakan Körpi ile ressam ve avukat Akın Ekici’nin öncülüğünde bir araya gelen 55 sanatçı proje kapsamında aylarca emek verdiklerini vurgulayan Kılıç, “Bu projeyle ülkemizdeki binlerce kişiye umut ve ilham olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Hakan Körpi, altı ay önce başladıkları projenin hayal ettiklerinin çok ötesinde bir noktaya ulaştığını belirtirken, projenin fikir babası ve marka danışmanı olan İZEV Onursal Başkanı Hakan Kural da ‘Mirrors’ projesiyle uluslararası ödüllü projeleri arasına bir yenisini daha ekleyeceklerini dile getirdi.

Etkinliğin ve sonrasında düzenlenmeye devam edecek ‘Senfosoul’ konserlerinin biletleri Passo ve Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Mirrors / Yansımanın Labirenti’ projesine eserleriyle destek veren sanatçılar:

Abidin Celal Binzet, Ahmet Oran, Ahmet Yeşil, Akın Ekici, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Bubi, Burhan Yıldırım, Çerkes Karadağ, Çigdem Erbil, Demet Dayı, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Dilşad Atasoy, Durmuş Bahar, Ekrem Kahraman, Ercan Ayçiçek, Erhan Lampir, Erol Deran, Ertuğrul Ateş, Esra Meral, Figen Batı, Gökçe Kılıç Karip, Gülay Yüksel, Gültekin Serbest, Gülten İmamoğlu, Habip Aydoğdu, Halil Akdeniz, Halime Türkyılmaz, Hasan Pekmezci, Mehmet Mahir, Murat Kurt, Nezih Çavuşoğlu, Nurdan Karasu Gökçe, Özge Günaydın, Pelin Özgeçen, Raşit Altun, Remzi Karabulut, Renk Erbil, Reyhan Abacıoğlu, Sadık Altınok, Sema Barlas, Serap İskender, Serdar Leblebici, Serdar Ülseven, Sertap Yeğin, Setenay Özbek, Sevnur Tütüncü, Süleyman Saim Tekcan, Şahin Paksoy, Şükran Pekmezci, Tahsin Aydoğmuş, Tansel Türkdoğan, Turhan Büyükkahraman, Teymur Rızayev, Veysel Günay, Yiğit Yazıcı, Yücel Dönmez, Zafer Gençaydın, Zahit Büyükişleyen, Zeynep Yazıcı

# türkiye, eğitim, genç, ateş, Deniz

04 Oca 2023 - 14:03 - Kültür-Sanat

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