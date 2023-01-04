EMRE NEFİZ İMZALADI

Kocaelispor başkanı Engin Koyun, resmi hesabından yaptığı açıklamada, resmi imzayı duyuru ve şu mesajı paylaştı:

"Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor’dan Emre Nefiz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Transfer sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen, Ümraniyespor Başkanı Sn. Tarık Aksar’a Kocaelispor Camiası olarak teşekkür ederiz.??