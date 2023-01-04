Emeklilerden Erdoğan’a “yüzde 50’nin altında kurtarmaz”

TÜİK’e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilere yapılacak zam oranını açıkladı. Erdoğan, “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz” açıklamasında bulundu. Kocaeli Gazetesi olarak yapılan zam oranıyla ilgili emekli vatandaşların görüşlerini aldık. Vatandaşların çoğu yüzde 50 ve üstünde bir zam talep ettiklerini söyledi.

“KİRAYA YETİŞEMİYORUZ”

Aynur Demir: “Hayat şartları çok zorlaştı evim kira asla yetişemiyorum. Zemin katta oturuyorum çürük evde ona rağmen kirama yetişemiyorum. Hayat pahalı geçinilebilecek bir zam değil. Yüzde 60 zam yapsınlar, ya da kiraları düşürsünler.”

“BUNA DA ŞÜKÜR”

Firdevs Şenol: “Yeni zamlardan çok memnunuz Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Buna da şükür diyoruz. Yüzde 30 zamdan memnunum, fazlasında gözüm yok ben geçinebiliyorum. Maddi durumum iyi.”

“YÜZDE 40 BEKLİYORDUK”

Ayşe Yılmaz: “Bu enflasyonun karşısında geçinmek mümkün değil. Yüzde 30 zam çok az bir rakam. Biz yüzde 40 civarında bir zam bekliyorduk.”

“MAAŞLAR ERİYOR”

Nejat Peker: “Yüzde 25 zam çok az bir rakamdı en az yüzde 30 civarı olması gerekiyordu zaten. Enflasyonumuz ortada bu zamlarla geçinmek mümkün değil. Zaten ülkemiz zam ülkesi az önce marketten çıktım yine ete zam gelmiş, her şey sürekli daha pahalı oluyor maaşlarda geldiği gibi eriyor.”

“YÜZDE ELLİDEN AŞAĞISI KURTARMAZ”

Selçuk Sezer: “Getirilen zamlar çok yetersiz. En az yüzde 70 zam yapılması lazım geçinebilmek için. Zaten her şeye sürekli zam geliyor. Az önce bir çay içtim 10 lira verdim. Sadece bir bardak çay 10 lira olmuş ülkemizde bu en basit örneği zamsız ayımız yok ki nasıl geçinelim? Yüzde 50’den aşağısı zaten kurtarmaz.”

“EMEKLİLER ARTIK FAKİR KATEGORİSİNDE”

Seçkin Burcu: “Zammı çok yetersiz buluyoruz. Bu enflasyona göre çok az. Beklentim yüzde ellinin üzerindeydi. Eskiden emekli denilince zengindin şimdi fakirsin. Emekliler artık fakir kategorisinde asgari ücretle ezildi. Ekonomimiz çok kötü.”

“EMEKLİ GEÇİNEMİYOR”

Özer Turgay: “En düşük oranla yüzde 50 civarında bir zam yapılmalıydı. Benim babam petrol ofisten emekliydi krallar gibi geçiniyorduk. Şimdi geçinmek imkansız. Köyde oturmuyoruz biz buzdolabı da gördük bulaşık makinesi de gördük. Eskiyle yeniyi kimse kıyaslamasın. Bu rakamlarla emekli geçinemiyor ek iş yapıyor” dedi.

“YÜZDE ELLİ ORANINDA BEKLİYORDUK”

Ender Menteş: “En az asgari ücret kadar zam yapılmalıydı. Yüzde 50 oranında bekliyorduk. Zaten her şey çok pahalı, geçinilebilen bir rakam değil.”