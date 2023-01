Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. 2023 yılının ilk grup toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Son kabine toplantısının ardından bir kısmını paylaştığımız değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Kabine ve grup toplantılarımız başta olmak üzere her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir. Şehir ziyaretlerimizdeki toplu açılış ve diğer programlarımızla bu şöleni illerimize taşıyoruz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlüne girdik. Bu yeri güçlendirerek korumakta kararlıyız. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Birileri varsın bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın geleceği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız, biz eser ve hizmet siyasetimize bakacağız, biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz"

Hükümet olarak toplumun farklı kesimlerini içeren çalışmalarına devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmi ile demokrasimizi güçlendireceğiz. Biz, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı’nın diğerlerinden farkı budur. Milletimiz seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığı, kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur" açıklamasını yaptı.

"Gelişen ülkemizin imkanını milletimizin her kesimin istifadesine sunacağız"

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz. Bizim en büyük gücümüz, inancımızdır. Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenmeye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki her konuda herkes gibi hayırlı olanı yapma niyeti ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Kalkınan, büyüyen, gelişen ülkemizin imkanını yatırımla, destekle, ücret artışla, sosyal yardım ile milletimizin her kesimin istifadesine sunacağız" diye konuştu.

Yeni yönetim sisteminin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve bölgemizin dünyada artan askeri, diplomatik, siyasi gücünü her bir insanımızın hayatına olumlu katkılar sağlayacak kazanımlara dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakma peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz" dedi.

Bu seçime yönelik bütün gayretlerini ortaya koyacaklarını belirten Erdoğan, bunun bitiş değil başlangıç olduğunu ve bu şekilde kazanacaklarını kaydetti. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, gençlik, spor başlıklarındaki çalışmaların özetini paylaştığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de diğer bakanlıklarımızın çalışmalarının bir kısmını kısaca değerlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada, karayollarında 101 kilometresi otoyol olmak üzere 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. Uzunluğu 13.3 kilometreyi bulan 5 yeni tünel ile 15.7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık" dedi.

Türkiye'nin en önemli ulaştırma projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi gününde hizmete açıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya Çevre Yolu'nun birinci kısmını, Malatya Hekimhan yolunu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu, Bitlis Çevre Yolunu ve Bitlis Çayı viyadüğünü, Togg Fabrika bağlantı yollarını, Batman Midyat yolunu ve Hasankeyf Tüneli'ni yeniden inşa ettiğimiz Yusufeli yollarını 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğü, uzunluğu 73 kilometreyi bulan Ağrı Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nu, Mersin Otoyol Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kavşağı, Samsun’da Kavak-Asarcık yolunu, Mardin’de Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarını hizmete aldık. Havayollarında deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı'nı hizmete sunarak, toplam havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Gördüğünüz gibi avara kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede ama biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete açtık. Milli elektrikli tren setini ürettik. Haberleşmede Türksat 5B uydusunu hizmete aldık. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli yolunun önemli kısmını, tünel dahil Denizli Çevre Yolu'nun biten kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Uşak Çevre Yolu'nun biten kısmını, Avrupa’nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana’yı hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile 122 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlanacağını açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Bu çerçevede Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının eksikliklerini tamamlıyor, Ankara-İzmir-Mersin-Gaziantep- Bandırma, Osmaneli, Halkalı, Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları süratlendiriyoruz. Yerköy-Kayseri, Ispartakule, Çerkezköy Hızlı Tren hatlarının inşasına başlıyoruz. Şimdi önemli bir yere geliyoruz. Gayrettepe Havalimanı, Halkalı Havalimanı, Bakırköy, Kirazlı Metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas ve 70 kilometrelik Torbalı-Tire kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt, Gümüşhane, Yozgat ve Çukurova havalimanlarını bitiriyor, Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. Kablosuz haberleşme imkanını genişletmek için yaklaşık bin 100 köyümüze daha 4.5 G teknolojisi ile mobil geniş bant hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart ayı sonunda devreye alıyoruz"

Geçtiğimiz yıl enerjide kurulu gücün 100 bin megavatın, iletim hatlarının uzunluğunun 73 bin kilometrenin, dağıtım hatlarının uzunluğunun 1 milyon 363 bin kilometrenin üzerine çıkarıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Toplam kurulu gücümüzün yüzde 54'üne ulaşan yenilenebilir enerji gücümüzle Avrupa'da 5., dünyada 12. sıraya yükseldik. Küresel düzeyde hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Yani elektrik faturalarının yarısını, doğalgaz faturalarının 4’te üçünü vatandaşlarımız adına devletimiz üstlendi. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2,9 milyar lira elektrik desteği, 311 bin haneye 114 milyon lira doğalgaz tüketim desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdük. Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 703’e, doğalgaz hizmeti sunulan vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine çıkarttık. Son ilave ile Silivri tesisindeki doğalgaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. Tuz Gölü'nde de 5. 4 milyar metreküpü hedefliyoruz.”

Tanap’ın kapasitesini iki katına çıkartma kararı aldıklarını ifade eden Erdoğan, "4. sondaj gemimiz Abdülhamit Han çalışmalarına Taşucu’nda devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 51 gemi ve 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda ona yaklaştık. Yeni keşifler ve güncellemelerle doğal gaz rezervimizi güncel rakamla 1 trilyon doları bulan 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre’deki son keşiflerle petrol üretimizi artırdık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası günde 20 bin kişinin çalışmasıyla son hızla ilerliyor. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah mart ayı sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz" dedi.

Erdoğan, ”Elektrikli otomobil sektörünün en kritik parçalarından biri olan lityum üretim tesisi temelini atıyoruz. Tuz Gölü doğalgaz depolaması kapasite genişletme çalışmalarını sürdürüyoruz. Yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili projelere hız veriyoruz. Geçtiğimiz yıl sanayide KOSGEB destekleri kapsamında 102 bin işletmeye 8.9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Kurduğumuz 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesiyle bu alanda çalışan girişimcilerimize sunduğumuz altyapıyı güçlendirdik. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz Dene-Yap Atölyelerini 81 ilimize yaygınlaştırarak 100 adete çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi TEKNOFEST’in Karadeniz ve Azerbaycan’da gerçekleşmesine katkı sağladık. Ülkemizin yerli otomobil fabrikasının kuruluşunu sağlayarak, projeyi bilfiil hayata geçirdik” açıklamasını yaptı.