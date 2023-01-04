TABİP projesinde hedef; AB ve Orta Doğu ülkeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark AŞ, 2022 yılında projeleriyle hem ilimizde ve hem de Türkiye’de adından söz ettirdi. Türkiye’nin öncü projesi olan ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında çeşitli organik ürünler ortaya çıkarıldı.
İLK HEDEF AB VE ORTADOĞU ÜLKELERİ
Biberiye, tıbbi nane ve melisa (Oğul otu) ile üretilen pişmaniye ve çeşitli çaylar Türk halkının damak tadına sunuldu. Oldukça beğenilen ürünler piyasanın kendini geliştirmesine de katkı sağladı. Projenin en önemli hedefi ise kent çiftçisinin ürünlerini yurtdışına ihraç etmek ve katma değer kazandırmak. Aralık ayı itibariyle AB ve Orta Doğu ülkelerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiğimiz ürünlerin satışı için görüşmeler devam etti.
YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLANDI
Yüzde 100 başarı sağlanan biberiye, tıbbi nane ve melisa (Oğul otu) yetiştiriciliği aynı zamanda organik tarıma geçiş sürecini de başlattı. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkan ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.
BİTKİSEL ÜRÜN DESTEKLEME SİGORTASI
Diğer yandan Sekapark AŞ, çiftçileri destekleyerek üretimin gelişmesine katkı sunuyor. 5 üretim yılını kapsayan ve alım garantisi sunulan proje ile dikimin gerçekleştiği tüm arazilerin düzenli olarak her yıl “Bitkisel Ürün Sigortası” yenileme işlemleri yaptırılıyor. Bir diğer proje de Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi oldu. Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 42 dönümlük alanda kurulan tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde ediliyor.
SATIŞA SUNULAN ÜRÜN GRUPLARI
Şekerleme, tatlandırıcı grubu olarak biberiyeli, tıbbi naneli pişmaniyeler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yine, stevia(şeker otu) ve çiçek balı da satışı yapılan ürünler arasında yer alıyor. Ürün yelpazesi giderek genişlerken yeni ürünler satışa sunulmaya devam ediliyor. Üretimi gerçekleştirilen diğer ürünler ise şunlar:
ÇAY GRUBU
Biberiye
Tıbbi nane
Melisa
Rezene
Defne
Adaçayı
Sarı kantaron
Lavanta
Papatya
Ihlamur çiçeği
Karışım çayları
KOZMETİK GRUBU
Biberiye özlü ve tıbbi naneli ağız çalkalama suyu
Diş macunu
Kolonya çeşitleri ile yeni eklenecek şampuan
Saç kremi
Gülsuyu
YAĞ GRUBU
Distilasyonuçucu yağları(Biberiye, tıbbi nane, defne, kekik)
Soğuk sıkım yağlar (Çörek otu yağı ve siyah üzüm çekirdeği yağı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.