04 Oca 2023 - 15:27- Ekonomi G: 04 Oca 2023 - 15:31

TABİP projesinde hedef; AB ve Orta Doğu ülkeleri

2022 yılından birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sekapark AŞ gözünü yurtdışına çevirdi. TABİP projesi ile geliştirilen ürünler için AB ve Orta Doğu ülkelerine ihracat hedefleniyor
TABİP projesinde hedef; AB ve Orta Doğu ülkeleri mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark AŞ, 2022 yılında projeleriyle hem ilimizde ve hem de Türkiye’de adından söz ettirdi. Türkiye’nin öncü projesi olan ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında çeşitli organik ürünler ortaya çıkarıldı.

İLK HEDEF AB VE ORTADOĞU ÜLKELERİ

Biberiye, tıbbi nane ve melisa (Oğul otu) ile üretilen pişmaniye ve çeşitli çaylar Türk halkının damak tadına sunuldu. Oldukça beğenilen ürünler piyasanın kendini geliştirmesine de katkı sağladı. Projenin en önemli hedefi ise kent çiftçisinin ürünlerini yurtdışına ihraç etmek ve katma değer kazandırmak. Aralık ayı itibariyle AB ve Orta Doğu ülkelerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiğimiz ürünlerin satışı için görüşmeler devam etti.

YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLANDI

Yüzde 100 başarı sağlanan biberiye, tıbbi nane ve melisa (Oğul otu) yetiştiriciliği aynı zamanda organik tarıma geçiş sürecini de başlattı. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkan ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.

BİTKİSEL ÜRÜN DESTEKLEME SİGORTASI

Diğer yandan Sekapark AŞ, çiftçileri destekleyerek üretimin gelişmesine katkı sunuyor. 5 üretim yılını kapsayan ve alım garantisi sunulan proje ile dikimin gerçekleştiği tüm arazilerin düzenli olarak her yıl “Bitkisel Ürün Sigortası” yenileme işlemleri yaptırılıyor. Bir diğer proje de Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi oldu. Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 42 dönümlük alanda kurulan tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde ediliyor.

SATIŞA SUNULAN ÜRÜN GRUPLARI

Şekerleme, tatlandırıcı grubu olarak biberiyeli, tıbbi naneli pişmaniyeler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yine, stevia(şeker otu) ve çiçek balı da satışı yapılan ürünler arasında yer alıyor. Ürün yelpazesi giderek genişlerken yeni ürünler satışa sunulmaya devam ediliyor. Üretimi gerçekleştirilen diğer ürünler ise şunlar:

ÇAY GRUBU

Biberiye

Tıbbi nane

Melisa

Rezene

Defne

Adaçayı

Sarı kantaron

Lavanta

Papatya

Ihlamur çiçeği

Karışım çayları

KOZMETİK GRUBU

Biberiye özlü ve tıbbi naneli ağız çalkalama suyu

Diş macunu

Kolonya çeşitleri ile yeni eklenecek şampuan

Saç kremi

Gülsuyu

YAĞ GRUBU

Distilasyonuçucu yağları(Biberiye, tıbbi nane, defne, kekik)

Soğuk sıkım yağlar (Çörek otu yağı ve siyah üzüm çekirdeği yağı)

# türkiye, Avrupa, Büyükşehir Belediyesi

04 Oca 2023 - 15:27 - Ekonomi

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