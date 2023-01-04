Derince'nin rakibi Sapancaspor

KAMP SÜRESİNCE 2 MAÇ OYNAYACAK

TFF 3 Lig'de tüm maddi imkansızlıklara rağmen Play - Off hattında kalmak isteyen temsilcimiz Belediye Derincespor, Antalya'da kampa girdi. İlk hazırlık maçını bugün Sapancaspor ile yapacak olan Sarı Lacivertliler, ikinci hazırlık maçını ise 8 Ocak'ta Velimeşe karşısında oynayacak. Ligin ikinci devresine sıkı hazırlanan Derince, Antalya'da güçlenip, kuvvetlenmeye devam ediyor.