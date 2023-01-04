04 Oca 2023 - 15:31- Spor G: 04 Oca 2023 - 15:35

Derince'nin rakibi Sapancaspor

Antalya'da, ligin ikinci yarısı öncesinde kampa giren TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor, bugün TFF 3. Lig ekiplerinden Sapancaspor ile hazırlık maçı yapacak

Ömer Lütfi Çelik
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Derince'nin rakibi Sapancaspor mask
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KAMP SÜRESİNCE 2 MAÇ OYNAYACAK

TFF 3 Lig'de tüm maddi imkansızlıklara rağmen Play - Off hattında kalmak isteyen temsilcimiz Belediye Derincespor, Antalya'da kampa girdi. İlk hazırlık maçını bugün Sapancaspor ile yapacak olan Sarı Lacivertliler, ikinci hazırlık maçını ise 8 Ocak'ta Velimeşe karşısında oynayacak. Ligin ikinci devresine sıkı hazırlanan Derince, Antalya'da güçlenip, kuvvetlenmeye devam ediyor.

04 Oca 2023 - 15:31 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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