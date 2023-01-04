Liseler arası futsalda çeyrek final ateşi yanıyor

19 MAYIS LİSESİ PENALTILARDA KAZANDI
Liseler arası Futsal Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Mayıs Lisesi ile Yahya Kaptan Andolu Lisesi, çeyrek final mücadelesinde dün karşı karşıya geldi. Maçta çok hırslı olan iki ekip de baskın taraf olmak için çabaladı. 19 Mayıs Lisesi karşılaşma boyunca sürekli öne geçme fırsatı yakalasa da, Yahyakaptan Anadolu Lisesi’nin gollerine engel olmadı. Maçın normal süresi 2-2 berabere bitti, müsabaka penaltılara kaldı. Penaltılarda 19 Mayıs Lisesi, kalecisi Sefa’nın harika kurtarışıyla 5-4 kazandı. Genç futbolcular ve hocaları yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmada 19 Mayıs Lisesi’nin gollerini Eren Berdan ve Yusuf Mutlu kaydederken, Yahyakaptan’ın gollerini ise M. Moşuk Yeniçeri kaydetti.
FEN LİSESİ 2-1 KAZANDI
Çeyrek final müsabakalarının bir diğer ayağında Kocaeli Fen Lisesi ile Gebkim MTAL karşı karşıya geldi. Genç futbolcuların çekişmeli anlarına sahne olan karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı. İkinci devrede daha baskın taraf Kocaeli Fen Lisesi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fen Lisesi’nin gollerini Mustafa Ege Bilim kaydederken, Gebkim MTAL’in tek golünü Yusuf Mutlu Attı. Böylelikle Kocaeli Fen Lisesi adını yarı finallere yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.