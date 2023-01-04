04 Oca 2023 - 15:38- Spor G: 04 Oca 2023 - 15:40

Liseler arası futsalda çeyrek final ateşi yanıyor

İlimizde düzenlenen liseler arası Futsal Şampiyonası heyecanı Yahyakaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yaşanıyor. Birbirinden yetenekli sporcuların katıldığı şampiyona adeta şölen havasında geçiyor
Liseler arası futsalda çeyrek final ateşi yanıyor mask
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19 MAYIS LİSESİ PENALTILARDA KAZANDI

Liseler arası Futsal Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Mayıs Lisesi ile Yahya Kaptan Andolu Lisesi, çeyrek final mücadelesinde dün karşı karşıya geldi. Maçta çok hırslı olan iki ekip de baskın taraf olmak için çabaladı. 19 Mayıs Lisesi karşılaşma boyunca sürekli öne geçme fırsatı yakalasa da, Yahyakaptan Anadolu Lisesi’nin gollerine engel olmadı. Maçın normal süresi 2-2 berabere bitti, müsabaka penaltılara kaldı. Penaltılarda 19 Mayıs Lisesi, kalecisi Sefa’nın harika kurtarışıyla 5-4 kazandı. Genç futbolcular ve hocaları yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmada 19 Mayıs Lisesi’nin gollerini Eren Berdan ve Yusuf Mutlu kaydederken, Yahyakaptan’ın gollerini ise M. Moşuk Yeniçeri kaydetti.

FEN LİSESİ 2-1 KAZANDI

Çeyrek final müsabakalarının bir diğer ayağında Kocaeli Fen Lisesi ile Gebkim MTAL karşı karşıya geldi. Genç futbolcuların çekişmeli anlarına sahne olan karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı. İkinci devrede daha baskın taraf Kocaeli Fen Lisesi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fen Lisesi’nin gollerini Mustafa Ege Bilim kaydederken, Gebkim MTAL’in tek golünü Yusuf Mutlu Attı. Böylelikle Kocaeli Fen Lisesi adını yarı finallere yazdırdı.
# genç

04 Oca 2023 - 15:38 - Spor

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