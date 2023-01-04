İYİ Partili Kayabay, DEVA’ya geçti!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde 15 Ocak’taki eylem planlarının açıklanması töreni öncesindeki çalışmalar sürüyor. Bu arada partiye olan ilgi de giderek artıyor. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda üst düzey eski bürokrat ve siyasetçinin katıldığı DEVA Partisi’nin Kocaeli teşkilatları da yeni isimlerle güçleniyor.

ROZETİ ADEM KOÇ TAKTI

Son olarak İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcılarından Turgut Kayabay da DEVA Partisi saflarına katıldı. Partinin Derince İlçe Başkanlığında düzenlenen törende Kayabay’ın rozetini il başkanı Adem Koç taktı. Törende DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan ile Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt da hazır bulundu.

“BÜYÜK TEVECCÜH VAR”

Törende konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Turgut Bey’in aramıza partimiz dana da güçlendi. Bütün siyasi partilerden DEVA’ya doğru bir teveccüh var. Yapılacak genel seçimlerin ardından ülkemiz iktidarımızda ve genel başkanımız Ali Babacan’ın liderliğinde hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Halkımız umutsuzluğa kapılmasın, dert varsa devası da var” dedi.