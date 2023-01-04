04 Oca 2023 - 15:59- Siyaset G: 04 Oca 2023 - 16:02

İYİ Partili Atar’dan peşin davet!

Hakkındaki üyelik tartışmaları süren İYİ Parti İl Başkan Adayı Murat Atar, 15 Ocak’taki kongreden sonra divan meclislerine başlayacaklarını söyleyerek, tüm partilileri 30 Ocak Salı günü yapılacak il divan toplantısına davet etti
İYİ Partili Atar’dan peşin davet! mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Adayı Murat Atar, 15 Ocak’ta yapılacak olan kongrede başkan seçildiği takdirde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Açıklamasında il teşkilatının sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile yönetilmeyeceğini dile getiren başkan adayı Atar, şöyle konuştu: “15 Ocak’ta tarihi bir kongre yapacağız. 16 Ocak’tan itibaren mücadele ve hedefe yönelik kararlar alıp çalışan bir il başkanlığı ve yönetim kurulu göreceksiniz.

“AKŞENER’İN HAYALLERİNİ MİLLETE ANLATACAĞIZ”

Kongre günü itibari ile yapılacak genel seçimler için en çok 150 günümüz olacak. Sizlerden sıkıntılı, zorlu ve mücadele ile geçecek 150 gününüzüistiyorum. Girmedik ev, işyeri; ayak basmadık sokak, cadde, köy, mahalle bırakmayacağız. İYİ Partililerin bu vatan için neler yapmak istediğini, liderimiz Meral Akşener’in milletimiz için neler hayal ettiğini halkımıza yüz yüze anlatacağız.

DİVANA DAVET ETTİ

Artık il teşkilatımız sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile, il başkanının birkaç yakın yardımcısı ile alıp kural yerine gelsin diye yönetim kuruluna bildirdiği kararlar ile yönetilmeyecek. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz eşit söz ve karar hakkına sahip olacaktır”. Atar sözlerinin devamında kongreden sonra 15 gün içinde divan toplantılarını bitireceklerini belirterek, “Hepinizi şimdiden 31 Ocak Salı günü yapacağımız il divan toplantısına bekliyorum” mesajını verdi.

# karar, İyi Parti

04 Oca 2023 - 15:59 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.112.395 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖR

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, ŞOFÖR arayışımız vardır. 0 (535) 945 86 47 0 (539...

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ arayışımız vardır. 0 (5...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bülent Sarı’nın gönlünden geçen aday belli! mask
Bülent Sarı’nın gönlünden geçen aday belli!
İzmit meclisinde denetim komisyonu belli oldu mask
İzmit meclisinde denetim komisyonu belli oldu
CHP Kocaeli’nin artık hata yapma lüksü yok! mask
CHP Kocaeli’nin artık hata yapma lüksü yok!
CHP Kocaeli’de artık Bülent Sarı resmi olarak görevde mask
CHP Kocaeli’de artık Bülent Sarı resmi olarak görevde
“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı” mask
“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı”
Akşener, 15 Ocak’ta Kocaeli’de mask
Akşener, 15 Ocak’ta Kocaeli’de
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL