İYİ Partili Atar’dan peşin davet!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Adayı Murat Atar, 15 Ocak’ta yapılacak olan kongrede başkan seçildiği takdirde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Açıklamasında il teşkilatının sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile yönetilmeyeceğini dile getiren başkan adayı Atar, şöyle konuştu: “15 Ocak’ta tarihi bir kongre yapacağız. 16 Ocak’tan itibaren mücadele ve hedefe yönelik kararlar alıp çalışan bir il başkanlığı ve yönetim kurulu göreceksiniz.

“AKŞENER’İN HAYALLERİNİ MİLLETE ANLATACAĞIZ”

Kongre günü itibari ile yapılacak genel seçimler için en çok 150 günümüz olacak. Sizlerden sıkıntılı, zorlu ve mücadele ile geçecek 150 gününüzüistiyorum. Girmedik ev, işyeri; ayak basmadık sokak, cadde, köy, mahalle bırakmayacağız. İYİ Partililerin bu vatan için neler yapmak istediğini, liderimiz Meral Akşener’in milletimiz için neler hayal ettiğini halkımıza yüz yüze anlatacağız.

DİVANA DAVET ETTİ

Artık il teşkilatımız sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile, il başkanının birkaç yakın yardımcısı ile alıp kural yerine gelsin diye yönetim kuruluna bildirdiği kararlar ile yönetilmeyecek. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz eşit söz ve karar hakkına sahip olacaktır”. Atar sözlerinin devamında kongreden sonra 15 gün içinde divan toplantılarını bitireceklerini belirterek, “Hepinizi şimdiden 31 Ocak Salı günü yapacağımız il divan toplantısına bekliyorum” mesajını verdi.