04 Oca 2023 - 16:28- Ekonomi G: 04 Oca 2023 - 16:31

Özel bankalar faiz indirimine gider mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Nebati, "Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0,69’dan başlayan oranlarla kredi desteği sağlanacak" dedi. Buna göre konut kredisinde faiz 0,69'a düşürüldü! Özel bankalar faiz indirimine gider mi? İşte detaylar...
Özel bankalar faiz indirimine gider mi? mask

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre konut kredisinde faiz 0,69'a düşürüldü! Özel bankalar faiz indirimine gider mi? İşte detaylar...

"İLK 3 YIL ÖDEME KOLAYLIĞI SUNULACAK"

Bakan Nebati kampanyanın detaylarını şu sözlerle açıkladı: Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık.

 PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANACAK FİNANSMAN TUTARLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir."

ÖZEL BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR Mİ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: Enflasyon ortamında bu oranlarda özel bankaların kredilerini bu seviyelere düşürmesi mümkün gözükmüyor. Gerek katılım bankaları gerekse kamu bankaları ile finansa edilecek bir yapı oluşturulacağı için özel bankalarda kredi oranları bir miktar daha azalabilir ama bu seviyelere inmesini ihtimal kapsamında değerlendirmiyorum.

HANGİ BANKADA FAİZ ORANLARI NE?

120 ay vade imkanı ile 1 milyon liralık bir konut kredisi için AK Bank’ta faiz oranı yüzde 2.05 seviyesinde. Aylık ödeme tutarı 22 bin 467 lira olurken, toplam ödeme ise 2 milyon 704 bin lira olarak öne çıkıyor.

120 ay vade ve 1 milyon bedelle kullanılacak konut kredisinde İş Bankası’nda faiz oranı yüzde 2.05 olurken, aylık ödeme tutarı 22 bin 467 lira, toplam ödeme ise 2 milyon 704 bin lira.

Aynı vade imkanı ve aynı bedelle çekilecek kredi için Yapı Kredi’de faiz oranı da yüzde 2.05 seviyesindeyken, aylık ödeme tutarı 22 bin 467 lira, toplam ödeme 2 milyon 705 bin lira.

Garanti BBVA için 120 ay vade 1 milyon lira tutarında çekilecek kredi için faiz oranı yüzde 2.17 olurken, aylık ödeme 23 bin 486 lira, toplam ödeme 2 milyon 825 bin lira.

Aynı vade ve aynı tutarda kullandırılacak konut kredisi QNB Finansbank’ta yüzde 2.28 oranıyla öne çıkarken, aylık ödeme tutarı 24 bin 433 lira, toplam ödeme 2 milyon 939 bin lira seviyesinde.

Denizbank’ta aynı oran ve vade için kullandırılacak kredide faiz oranı yüzde 2.99 olurken, aylık ödeme tutarı 30 bin 797 lira, toplam ödeme 3 milyon 702 bin lira olarak öne çıkıyor.

HSBC’de ise faiz oranı yüzde 3.09 olurken, aylık ödeme tutarı 31 bin 722, toplam ödeme tutarı 3 milyon 813 bin lira seviyesinde. (MİLLİYET)

 

# Ankara, çevre, kamu

04 Oca 2023 - 16:28 - Ekonomi

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