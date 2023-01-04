Kocaelispor'un maç saatleri netleşti

Günün ilk maçında, saat 12.00' de Ispartaspor ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlılar, saat 15.00'te ise Afyonspor ile mücadele edecek. Ispartaspor ile oynanacak olan müsabaka Kaya Otel 3 nolu saha da, Afyonsporla ise TSS sahalarında karşılaşacak.