04 Oca 2023 - 17:20- Ekonomi G: 04 Oca 2023 - 17:28

Biraya BÜYÜK ZAM

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bira zammını duyurdu. Aybaş, şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldiğini bildirdi.
Biraya BÜYÜK ZAM mask

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından biralara gelen yeni zammı duyurdu.

Aybaş paylaşımında, şişe ve kutu bira fiyatlarında 10 TL, yüksek alkollü ve ithal bira fiyatlarında ise 13-15 TL arası artış olduğunu bildirdi.

Aybaş'ın paylaştığı listeye göre, en düşük bira fiyatı 20 TL'ye, en yüksek bira fiyatı ise 70 TL'ye çıktı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bira zammı hayırlı olsun. Bira içmek artık lüks oldu bu fiyatlara bira içilmez. Şişe ve kutu 10 TL. Yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda 13-15 tl arası zam güncellemesi oldu, yarın net listeler düşer." (BİRGÜN)

04 Oca 2023 - 17:20 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

serkan izmit - Bu fiyatlardan içenleri ayakta alkışlamak lazım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 19:58
02

Emekli ve ofkeli - Abi alkol sigara MTV araç muayene harç ve cezalar adlı cezalar daha çok arttırılmalı. Biz daha çok maaş alalım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 18:49
01

Vatandaş - Biranın şişesi. 100 TL Rakı. 1000 TL viski 10000 TL olsun ? parası olan içsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 18:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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