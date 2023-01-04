Kamuoyunda ekmeğin 7,5 lira olacağı konuşulurken , vatandaş ekmek ve simidin fiyatının zamlanıp zamlanmayacağını, zamlanırsa ne kadar olacağını tartışırken Kocaeli'de poğaçaya zam geldi. 2021 yılının aralık ayında 4 lira 25 kuruşa satılan, sonrasında ise 5 liraya yükselen poğaçaya 2023’ün başlaması ile birlikte 1 lira daha zam geldi. Fiyatı satıldığı yere göre değişiklik gösteren poğaçanın genel satış fiyatı 5 liraydı, yeni yılla birlikte bu fiyat 6 TL'ye çıktı.
Zamdan bu üründe nasibini aldı! İşte yeni fiyatı...
Kocaeli’de bir adeti 5 liradan satılan poğaçaya yeni yılla birlikte zam geldi. Kocaeli'de yeni poğaça fiyatları 6 liraya çıktı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Korfezli - Durun daha zamlı maaşları almadık
serkan izmit - Verdik yetkiyi. ama hiç bir ekti görmedik :) Kanser hastasına aspirin verip gönderirler. Yalan mı??
[email protected] - ESNAF ODALARININ TEK YAPMAK İSTEDİĞİ HALKI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN HÜKÜMETİ SEÇİMLERDE DEVİRME OPERASYONLARIDIR. MİLLET İTTİFAKININ YAPAMAYACAĞI HÜKÜMETİ DEVİRME İŞLEMLERİNİ ESNAF ODALARI BAZI BÜYÜKŞEHİRLER ÜZERİNDEN İŞLEME KOYMUŞLARDIR. BU ŞEHİRLERİN BAŞINDADA KOCAELİ(KESOB ) GELMEKTEDİR.BİR DE DEVLET BU GURUBLARA KREDİ DESTEĞİ SAĞLAMAKTA. HÜKÜMET TÜRKİYE GENELİNDE GIDA SEKTÖRÜNÜ SERBEST EKONOMİ POLİTİKASINDAN AYIRMADIĞI MÜDDETCE BUNLARIN OYUNLARI SON OLMAYACAKTIR.
Erol Demi̇rbek TÜRK - BUNLAR İKTİDARA karşı mıdır nedir ya _? 5 lira olur mu?
Erol Demi̇rbek TÜRK - PES YAHU :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.