Zamdan bu üründe nasibini aldı! İşte yeni fiyatı...

Kamuoyunda ekmeğin 7,5 lira olacağı konuşulurken , vatandaş ekmek ve simidin fiyatının zamlanıp zamlanmayacağını, zamlanırsa ne kadar olacağını tartışırken Kocaeli'de poğaçaya zam geldi. 2021 yılının aralık ayında 4 lira 25 kuruşa satılan, sonrasında ise 5 liraya yükselen poğaçaya 2023’ün başlaması ile birlikte 1 lira daha zam geldi. Fiyatı satıldığı yere göre değişiklik gösteren poğaçanın genel satış fiyatı 5 liraydı, yeni yılla birlikte bu fiyat 6 TL'ye çıktı.