Basın emekçilerinden Kartonsan işçilerine destek

Başiskele’de kurulu bulunan ve Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartonsan’da TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 22 Aralık itibariyle işçiler greve çıkmıştı. Grevlerinin 14. gününde olan Kartonsan işçilerini, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli Temsilciliği ziyaret etti.
"MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ"
Grev ateşi başında işçilerle sohbet eden gazeteciler, hakları için mücadele eden işçilerin yanında olduğunu belirtti. Burada konuşan TGS Kocaeli Temsilcisi Suriye Çatak Tek, “Grev hakkınızın, mücadelenizin yanındayız. Biz basın emekçileri olarak sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye işçi sınıfına umut oluyorsunuz.” diye konuştu.
"BASININ SAYESİNDE SESİMİZ GÜR DUYULUYOR"
İşyeri baştemsilcisi Mustafa Gürel de grev sürecine dair bilgi vererek “Dayanışmanız için teşekkür ediyoruz, basının sayesinde sesimiz daha gür duyuluyor. Bu süreçte kamuoyundan ciddi bir destek gördük bunun devam etmesini umuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.