Basın emekçilerinden Kartonsan işçilerine destek

Başiskele’de kurulu bulunan ve Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartonsan’da TİS görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 22 Aralık itibariyle işçiler greve çıkmıştı. Grevlerinin 14. gününde olan Kartonsan işçilerini, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli Temsilciliği ziyaret etti.

"MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ"

Grev ateşi başında işçilerle sohbet eden gazeteciler, hakları için mücadele eden işçilerin yanında olduğunu belirtti. Burada konuşan TGS Kocaeli Temsilcisi Suriye Çatak Tek, “Grev hakkınızın, mücadelenizin yanındayız. Biz basın emekçileri olarak sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye işçi sınıfına umut oluyorsunuz.” diye konuştu.

"BASININ SAYESİNDE SESİMİZ GÜR DUYULUYOR"

İşyeri baştemsilcisi Mustafa Gürel de grev sürecine dair bilgi vererek “Dayanışmanız için teşekkür ediyoruz, basının sayesinde sesimiz daha gür duyuluyor. Bu süreçte kamuoyundan ciddi bir destek gördük bunun devam etmesini umuyoruz” dedi.