SÜPER‘DE GOL YAĞDI

Çayırova Menderes, İhsaniye’yi evine puansız gönderdi: 3-1. Doğantepe de Hisareyn’i konuk etti ve aynı sonuçla yendi: 3-1. Başiskele Güneş deplasmanında galip geldi: 1-2. Süper çıkış yakalayan Derincespor ise İzmit Gültepe Spor deplasmanında 2-1 kazandı. Suadiye ise Darıca Kültür deplasmanında 2-1 galip geldi.