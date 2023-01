Başkan Ellibeş, Ankara’da

İL BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILACAK

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 5 Ocak Perşembe günü (yarın) yapılacak 160.Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’la birlikte Ankara’ya giden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bir dizi temaslarda bulundu.

Ellibeş, öncelikle Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve AK Parti İl Başkanvekili Dr.Şahin Talus’un da yer aldığı ziyaretle ilgili konuşan Ellibeş, “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’dayız. Öncesinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, Şehir Hastanemiz ve ilimizdeki sağlık yatırımlarını konuştuk. Kocaeli’ye her zaman ayrı bir önem gösteren, her isteğimizi hızlıca yerine getiren Sayın Bakanımıza hediyemizle birlikte teşekkürlerimizi de ilettik. Bizleri son derece sıcak ve her zamanki gibi ilgiyle karşıladı” dedi.