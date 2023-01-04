İş yeri alev alev yandı

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Gebze ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan Ramazan Bulduk'a ait akü satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Bu arada, yangını görünce fenalaşan iş yeri sahibi Ramazan Bulduk ve eşi Özlem Bulduk sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.