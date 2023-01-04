İş yeri alev alev yandı

Gebze ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan Ramazan Bulduk'a ait akü satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Bu arada, yangını görünce fenalaşan iş yeri sahibi Ramazan Bulduk ve eşi Özlem Bulduk sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.