Kadın sürücüler bu habere çok sevinecek

Kadın sürücülerin sektörde yer almasını istediklerini söyleyen Kani Furkan Kaçar, "Kadın sürücüler ile çalışmak istiyoruz, çünkü kadınların olduğu yer daha derli toplu olur. Kadın sürücü olduğu zaman insanların servis içerisindeki konuşmaları bile değişim gösteriyor. İlk hedefimiz kadın sürücü sayısını artırmak" dedi.

Kocaeli'de uzun zamandır faaliyet gösteren Beker Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kani Furkan Kaçar, taşımacılık sektörüne dair hedeflerini paylaştı. Yeni yılda araç yatırımı planlayan Kaçar, ayrıca kadınların sektörde yerini arttıracaklarını söyledi.

"8 ilde bin 200 araç ile günlük yaklaşık 30 bin yolcu taşıyoruz"

Hizmet sektöründe eğitimin öneminden bahseden Kaçar, "Hizmet sektörünün olmazsa olmazı hayat boyu eğitimi ve kişisel gelişimi çalışanları için birinci kriter olarak kabul ettik. Taşımacılıkta yolcu memnuniyetini sağlayan en önemli nedenlerden biri olan modelli araç yatırımı ile tedarikçi tercihi ve bu araçların bakım, temizlik ve konforunun daimi olarak en üst düzeyde takibinin yapılması diğer önemli prensiplerimiz arasında yer alıyor. ISG ve kalite prosedürlerinin tümünü hem çalışan hem de hizmet sürecinin tamamında uyguluyoruz. Firmamız 2021 yılında bir önceki yılı göre yüzde 170 büyümüş olup, 2022 yılının sonunda bir önceki yıla göre yüzde 240 büyüme bekliyoruz. 2022 Aralık ayı itibari ile 8 ilde bin 200 araç ile günlük yaklaşık 30 bin yolcu taşımaktayız” diye konuştu.

"2023 yılında 50 servis aracı yatırımı yapmayı hedefliyoruz"

2022 yılında 30 yeni servis aracı yatırımı yaptıklarını söyleyen Kani Furkan Kaçar, "2023 yılında 50 yeni servis araç yatırımı planlıyoruz. 2022 yılında yapılan müşteri memnuniyeti anketlerinde Beker Turizm’den memnuniyet oranı yüzde 96 oldu. 2023 yılında bu oranı yüzde 98’e çıkarmayı hedefliyoruz. Beker Turizm ve İnşaat A.Ş. olarak kalite ve prensiplerimizden ödün vermeden daha fazla gelişerek ve büyümeyi, başarıyı özümseyerek sektörün en nitelikli ve saygın firması olarak yolumuza devam ederek, ülkemizin ve insanımızın geleceğine katkı sağlamak istiyoruz. Beker Turizm ve İnşaat A.Ş. olarak ilk günden bu zamana kadar olan başarımızın sırrı iyi bir ekip olmaktan geçti. Şirketimizde bulunan bütün arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde sektörde iyi bir yere geldik. Arkadaşlarımızın kıymetli çalışmaları ile bu başarıyı daha da yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

"Sürücü ve teknik eleman bulmakta zorluk çekiyoruz"

Sektöre dair yaşanan sorunlara da değinen Kaçar, "Sektörün yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi iş gücü. Her sektörde olduğu gibi sürücü ve teknik eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Devletin Avrupa Birliği yasaları uyumunda SRC’ye ilave olarak mesleki yeterlilik belgesi denilen bir belge var. Bu belge yaklaşık bir senedir var. Söz konusu belge Avrupa fonları ile destekleniyordu. O destekler ise eylül ayında bitti. Yol belgesi ve araç çalışma ruhsatı verirken SRC belgelerine ilave olan ve Avrupa Birliği uyum yasalarında da yer alan mesleki yeterlilik belgesi isteniyor. Bizler de bu konunun çözümü hakkında yetkililerle görüşmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bütün dünyada olduğu gibi araç tedarikinde sıkıntı yaşıyoruz. Sıfır araç bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Sıfır araç buluyoruz, fakat hemen teslim alamıyoruz. Parasını nakit ödüyoruz birkaç ay sonra teslimi gerçekleşiyor. Bu şekilde büyük sıkıntılarımız var" ifadelerini kullandı.

"P plaka yok ama eli kulağında"

P plaka konusunda değerlendirmelerde bulunan Kaçar, “Kocaeli’de tahditli plaka sıkıntısı var. Sektörümüz pandemide yüzde 50 kapasite ile çalıştı. Bir koltuk dolu bir koltuk boş şeklinde çalıştık. O dönemler belediye ve ilgili bakanlık P plaka olmayan araçlara da izin verdi. Yüzde 50 kapasite şartı kaldırıldığı zaman istihdam çok seri bir şekilde arttı. İstihdamı yakalayabilmek için p plaka sıkıntısı ortaya çıktı. Yeterli p plaka da yoktu. Belediye hat arabalarından 500’e yakın aracı dönüşüm plakası yaptı. Geç kalındığı için çok sıkıntılar yaşadık. Şu anda p plaka yok ama eli kulağında. Birkaç ay içerisinde yine sıkıntı olacağına inanıyoruz. O yüzden belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Çözüm yollarını arıyoruz"

Kurmuş oldukları dernekten bahseden Kaçar, “8 arkadaşımız ile birlikte Kocaeli Toplu Taşımacılar Birliği olan KOTAB’ı kurduk. Daha sonra üye alımlarımızı yaptık. İki ay önce de genel kurulumuzu Kocaeli Ticaret Odası’nda tamamladık. 56 üyemiz var ve Kocaeli’nin tamamını kapsayan bir derneğiz. İstanbul merkezli firmalarının da dahil olduğu bir dernek. KOTAB’ı, sektörümüzün sıkıntılarından yola çıkarak kurduk. Şu an çalışmalarımız güzel gidiyor. Hem servis odası hem ticaret odası hem de belediye ile entegre olarak el ele kol kola sektörümüzün sıkıntılarını tespit ederek, çözüm yollarını arıyoruz” diye konuştu.

"Kadın sürücüler ile çalışmak istiyoruz"

KOTAB olarak öncelikli hedefleri hakkında da konuşan Kaçar, “Geçtiğimiz gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile istişarelerde bulunduk. Eğitimli sürücü talebimiz var. KOMEK’in Ustam Projesi var. Kadın sürücüler ile çalışmak istiyoruz, çünkü kadınların olduğu yer daha derli toplu olur. Kadın sürücü olduğu zaman insanların servis içerisindeki konuşmaları bile değişim gösteriyor. İlk hedefimiz kadın sürücü sayısını artırmak. Kadın sürücüleri artırmak için farklı sistemler geliştireceğiz. Teşvik konusunda çalışmalarımız olacak. İlk projemiz kadın sürücüler ve sürücü eğitimleri olacak. Beker Turizm olarak şu an bizimle beraber çalışan kadın şoförlerimiz var. Öncelikli hedefimiz şirket bünyemizde daha fazla kadın sürücü ile çalışmak olacak” ifadelerini kullandı.