TOGG Türkiye fabrikasına AFG Çelik Yapı imzası

Geleceğin sürdürülebilir yapıları için tüm süreçleri etkin bir biçimde yönetip, bütün tasarım, tedarik ve inşaat işlerini koordine eden Kibar Grubu şirketlerinden AFG Çelik Yapı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un Bursa Gemlik’te faaliyete geçen fabrikası için de projeyi istenen kalite ve maliyet seviyelerinde zamanında tamamlama başarısı gösterdi. TOGG fabrikası böylece daha güvenli, sürdürebilir ve enerji verimliliği daha yüksek şekilde inşa edilmiş oldu.
Mühendislik, planlama, tedarik, lojistik, inşaat ve kurulum süreçlerini kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunan AFG Çelik Yapı, TOGG fabrikasının 114 bin metrekare çatı ve 28 bin metrekare cephe montajı kapsamında Montaj Binası, Batarya Binası, Geçiş Köprüleri, Atık Binası, Dinlenme Alanları ile Ar-Ge Binası montajlarını üstlendi.
Üstün iş deneyimi sayesinde müşterilerinin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini, riskleri azaltmasını, verimliliği artırmasını sağlayan AFG Çelik Yapı, sürdürülebilir yüksek kalite, planlama ve zamanlama taahhütleri ile optimum proje gerçekleştirmesini garanti altına alıyor. Şirket, projelerin belirtilen süre içinde tamamlanıp tesisin zamanda devreye alınarak yatırımcıya teslim edilmesi konusunda etkin çözümler sunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.