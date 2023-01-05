Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

Ispartaspor maçı ilk 11
Eren Bilen
Diogo Coelho
Furkan Uludaş
Yiğit Canguru
Mehmet Sak
Tayfun
Bedirhan Yıldız
Emre Nefiz
Hazarhan Karaca
Beykan Şimşek
Mertan Caner Öztürk
TFF 2.lig Kırmızı Grupta yer alan temsilcimiz Kocaelispor, Antalya Belek'te hazırlıklarına devam ediyor. Temsilcimiz ikinci hazırlık maçında Ispartaspor ile karşılaşıyor. İşte Kocaelispor'un ilk 11'i...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.