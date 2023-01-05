05 Oca 2023 - 11:38- Spor G: 05 Oca 2023 - 12:19

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

TFF 2.lig Kırmızı Grupta yer alan temsilcimiz Kocaelispor, Antalya Belek'te hazırlıklarına devam ediyor. Temsilcimiz ikinci hazırlık maçında Ispartaspor ile karşılaşıyor. İşte Kocaelispor'un ilk 11'i...

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask

Ispartaspor maçı ilk 11

Eren Bilen
Diogo Coelho
Furkan Uludaş
Yiğit Canguru
Mehmet Sak
Tayfun
Bedirhan Yıldız
Emre Nefiz
Hazarhan Karaca
Beykan Şimşek
Mertan Caner Öztürk

05 Oca 2023 - 11:38 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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