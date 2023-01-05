2023 yılı genel seçimlerde AK Parti’den aday adaylığı için seçim çalışmalarına start veren İzmit Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Erkan Aksoy, İzmit ve Kandıra'da toplantılarını sürdürüyor. Önceki dönemde 10’uncu sıradan AK Parti Milletvekili adayı Erkan Aksoy, “ Çevre iller ve ilçelerden de destek görüyoruz. Daha önceki dönemde aday ve aday adaylığı ile ilgili süreç olmuştu. İl dışından gelen federasyon başkanlarımız ve kanaat önderlerimizle toplantılarımızı yapıyoruz. Milletvekili olmam için destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.
05 Oca 2023 - 11:58- Siyaset Güncelleme: 05 Oca 2023 - 12:06
Kocaeli AKP'de sürpriz milletvekili adayı
Marmara Romanlar Federasyon başkanlığı yapan ve 3 dönemdir İzmit Belediyesi AK Parti meclis üyesi olan Erkan Aksoy, AK Parti’den milletvekili aday adayı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.