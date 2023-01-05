Kocaeli AKP'de sürpriz milletvekili adayı

2023 yılı genel seçimlerde AK Parti’den aday adaylığı için seçim çalışmalarına start veren İzmit Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Erkan Aksoy, İzmit ve Kandıra'da toplantılarını sürdürüyor. Önceki dönemde 10’uncu sıradan AK Parti Milletvekili adayı Erkan Aksoy, “ Çevre iller ve ilçelerden de destek görüyoruz. Daha önceki dönemde aday ve aday adaylığı ile ilgili süreç olmuştu. İl dışından gelen federasyon başkanlarımız ve kanaat önderlerimizle toplantılarımızı yapıyoruz. Milletvekili olmam için destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.