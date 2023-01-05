05 Oca 2023 - 11:49- Spor

Kocaelispor-Ispartaspor(Hazırlık Maçı)

2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını 41 puanla averajla ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor’da Antalya kampı devam ediyor. Kocaelispor, 2.hazırlık maçında az sonra Antalya'da Isparta ile karşılaşıyor. Bu maçı canlı skorla bu sayfadan takip edebilirsiniz.