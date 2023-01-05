05 Oca 2023 - 11:49- Spor G: 05 Oca 2023 - 14:12

Kocaelispor-Ispartaspor(Hazırlık Maçı)

2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını 41 puanla averajla ikinci sırada tamamlayan Kocaelispor’da Antalya kampı devam ediyor. Kocaelispor, 2.hazırlık maçında az sonra Antalya'da Isparta ile karşılaşıyor. Bu maçı canlı skorla bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Kocaelispor-Ispartaspor(Hazırlık Maçı) mask
+10
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KOCAELİSPOR: 2

Dakika 28: BEYKAN ŞİMŞEK(p)

Dakika 28-Hazarhan'a yapılan faul sebebiyle hakem penaltı verdi. Beykan Şimşek penaltıyı gole çevirdi: 1-0.

Dakika 35:Yağız Gül, Emre Nefiz’in yerine oyunda.

Dakika 53: Bedirhan Yıldız skoru 2-0’a getiriyor

ISPARTASPOR: 0
# Kocaelispor

05 Oca 2023 - 11:49 - Spor

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