Akçin” 12 ilçede ödenekli ilçe tiyatroları kurulsun”

Basın toplantısında konuşan KBT Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin” Ben İzmit Belediyesi ile yeni bir yola çıktım ve bu yolun sonunda Kocaeli’nin 12 ilçesinde ilçe tiyatrolarını kurmayı hedefliyoruz. İstiyorum ki Kocaeli'de 12 ilçede ödenekli ilçe tiyatroları kurulsun. 12 ilçenin sadece sahne sanatları için özellikle inşa edilmiş tiyatro binaları olsun”dedi

“Yer Gök – Çarşı Pazar – Cadde Sokak Tiyatro” adıyla çocukların ve gençlerin sözsüz oynadıkları tiyatro oyunlarını içine alan 12. Sözsüz Çocuk Oyunları başlıyor. Oyunlar öncesi Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) basın mensuplarıyla İzmit Dolphin AVM’de bulunan Dedikodu Kafe’de bir araya geldi. Düzenlenen buluşmaya KBT Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Müdürü Hüsniye Akçin, Dolphin AVM Genel Müdürü Emre Tezcan, KBT Sahne Tasarımcısı Erhan Demirel ve eğitmenler katıldı. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te Dolphin Center AVM’de başlayacak olan festival, 15 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak oyunla son bulacak. Festivale çocuk ve gençlerden oluşan 12 grup katılıyor.

“KENT BURJUVAZİSİNİN BİLGİSİZLİĞİ İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR”

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin konuşmasında, "Başlarken 1979'da tiyatrosuz şehir kalmasın hayali ile yola çıktık. Özellikle ilçeler için projeler geliştirerek bu hayalimizin gerçeğe dönüşmesi için çok çaba gösterdik. Daha çok çocuk, daha çok grup diyerek, festivalleri ısrarla tekrarladık. Bu avangart bir süreç. Geleneği olmayan yepyeni bir kültürel davranış değişikliği. Bu nedenle süreç hayatınıza dönüşebiliyor. Yani "Yer gök, çarşı Pazar, cadde sokak tiyatro” yazıldığı kadar kolay olamıyor. Burada şehir hayatının olanaklarından yararlanan Kent Burjuvazisinin bilgisizliği işimizi zorlaştırıyor. Artık burjuvazinin elini taşın altına koyma vakti geldi. Bir aile sosyal etkinliklere para harcayamıyorsa o sadece mal sahibi bir aile olarak kalır.

“HALKEVİ’YLE BİRLİKTE ÖLÜMÜMÜZÜ BEKLİYORUZ”

Bu kentin makus tarihini yenmek gerekiyor. Kent burjuvazisinin harekete geçmesi gerekiyor. Feleğin çemberinden geçen birkaç sanat kuruluşunu kurtaracak. Bir Halk Eğitim Merkezi eski adıyla Halkevi Binası var bu kentte. Hepimizin önünde bir ceset gibi, iskelet gibi duruyor. Bir cadı kazanı gibi duruyor aslında. Duyduğunuzda bin tane ah işitiyorsunuz. Aydınlanma döneminin gözbebeği binalarından biri olan Halkevi Kültür Merkezi orada ölümünü beklerken bizler ölümünü beklerken bizlerde ölümümüzü bekliyoruz. Süleyman Demirel Kültür Merkezi var mesela onarıma girdi girecek peki ya ne zaman onarıma girecek? Bütün bunları birilerinin söylemesi gerekiyor.

“AKILLARA ZARAR KONGRE MERKEZİ’NİN GENİŞLİĞİ”

Yerel yönetimlerin sahne sanatlarına önem vermesi gerekiyor. Sadece tribüne oynamaması gerekiyor. Kültürel sahnelerin açılması gerekiyor. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir etkinlik yapabilmek için bir odaya sığmaya çalışıyoruz. Ama bir kongre merkezi yapıldı ki akıllara zarar içerisinde futbol oynanır. Ben İzmit Belediyesi ile yeni bir yola çıktım ve bu yolun sonunda Kocaeli’nin 12 ilçesinde ilçe tiyatrolarını kurmayı hedefliyoruz. İstiyorum ki Kocaeli'de 12 ilçede ödenekli ilçe tiyatroları kurulsun. 12 ilçenin sadece sahne sanatları için özellikle inşa edilmiş tiyatro binaları olsun. Bu binalarda perde açan tiyatro grupları olsun. Çok şey mi istiyorum. Ben bunu görmeden ölmek istemiyorum.

“43 YILDIR ÇOCUKLARLA YAN YANAYIM”

Çocuklarla birlikte 43 yıldan bu yana birlikteyiz. Gerek sokakta gerek sahnede hep onlarla yan yana olduk. Onlar için çaba harcadık. Onlarla oyunlar oynadık. Bu oyunlardan bir tanesi çocuklarla yapacağımız sözsüz oyunlar festivali olacak. 12’ncisi düzenlenecek olan bu festivalde herkesi aramızda görmek istiyoruz. Bu etkinlikleri yaparken de örnek davranışta bulunan Dolphin Center’ın müdürü Emre Bey’e teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu etkinliklerde çocukların kişisel gelişimi için de çok fazla çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı. Dolphin AVM Genel Müdürü Emre Tezcan ise, “Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuk festivalinden çok çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

07 Ocak Cumartesi Saat 14.00 Grup Gölge – Vivaldi Dört Mevsim

07 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Figür – Sınav

07 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Portre – Karmançorban

08 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Mitoloji – Dönüşümlerimiz

08 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Artemis – Homo Sapiens

08 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Apollon – Kuklalaşamayanlar

14 Ocak Cumartesi Saat 14.00 Grup Kutup – Kaç Saat Kaç

14 Ocak Cumartesi Saat 15.30 Grup Uydu – Yasaklamasaktamısaklasak

14 Ocak Cumartesi Saat 17.00 Grup Dönence – Hop Hop Hop Ar Lör

15 Ocak Pazar Saat 14.00 Grup Pusula – Korkuluklarımızsınız

15 Ocak Pazar Saat 15.30 Grup Sirius – Bu Kim

15 Ocak Pazar Saat 17.00 Grup Papirus – Tepki 1876