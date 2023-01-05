Kocaelispor'a Gurbetçi golcü

Yeşil siyahlı transfer komitesi, 3 gurbetçi isim üzerinde duruyor. Gelişmeler merakla bekleniyor. Burak Yılmaz için de Sakarya ile sıkı bir köşe kapmaca oynanıyor. Ömer Şişmanoğlu'nun Denizli'de kalma kararı, herkesi üzdü. Ancak sezon sonunda bu transfer de gerçekleşebilecek.