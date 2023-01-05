05 Oca 2023 - 12:22- Siyaset G: 05 Oca 2023 - 12:26

İzmit belediyesi o alım için 2 personel görevlendirilecek

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında İzmir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 2003 model BMC 260 CB tipi hibe edilen otobüs alımı görüşüldü.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
İzmit belediyesi o alım için 2 personel görevlendirilecek mask
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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı bugün Belsa Plaza binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler’in başkanlığında yapıldı. Encümen toplantısında gelen raporda Ulaşım Hizmet Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 35 Y 2416 plakalı 1 Adet 2003 model BMC 260 CB tipi otobüs alımı görüşüldü. İzmit Belediyesi otobüs alımı için 2 personel görevlendirecek. İzmit belediyesi söz konusu hibe edildi.

PARA CEZALARI
Encümen toplantısında Yapı İmar Müdürlüğünden gelen raporlar doğrultusunda 8 kaçak yapıya ceza verildi. İzmit Süverler mahallesi, 115 Ada 2 No’lu parselde yapılan kaçak inşaata 64 bin 726 TL, Düğmeciler Mah. 104 Ada 158 No’lu parseldeki kaçak inşaata 58 bin 253 TL, Alikahya Merkez Mah. 7149 Ada 8 No’lu parseldeki kaçak inşaata 64 bin 726 TL, Alikahya Merkez Mah. 7149 Ada 4 No’lu parseldeki kaçak inşaata, 58 bin 253 TL Çağırgan Mah. 136 Ada 560 No’lu Parseldeki kaçak inşaata 3 bin 354 TL Serdar Mah. 202 Ada 13 No’lu Parseldeki kaçak inşaata 36 bin 560 TL Bağlıca Mah. 144 Ada 196 No’lu Parseldeki kaçak konteynır ile ilave imalata 4 bin 672 TL para cezası kesildi.
# Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

05 Oca 2023 - 12:22 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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