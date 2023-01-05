05 Oca 2023 - 12:26- Gündem G: 05 Oca 2023 - 12:29

MHP’li Eryılmaz’ın yeni görevi Çulcu’nun da doğum günü kutlandı

MHP Kocaeli’de Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Vahit Eryılmaz ile MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu için pasta kesimi yapıldı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
MHP’li Eryılmaz’ın yeni görevi Çulcu’nun da doğum günü kutlandı mask
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MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, milletvekili adayı olmak için istifa etmişti. Yerine atanan Murat Nuri Demirbaş, ilimizin tecrübeli siyasetçilerinden Vahit Eryılmaz’ı il yönetimine alarak Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Önceki akşam Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın organizatörü Metin Özkan ve halı saha maçı için gelenler, Eryılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, onuruna pasta kesti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Ayrıca programa katılan MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu’nun da doğum günü kutlandı, onuruna hasta kesimi yapıldı. Eryılmaz ve Çulcu, birbirlerine pasta ikramında bulunurken, Eryılmaz’a yeni görevinde başarılar dilendi, Çulcu’ya da nice mutlu yıllar temennisinde bulunuldu. Programı organize eden Metin Özkan’a da teşekkür edildi.
# Futbol

05 Oca 2023 - 12:26 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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