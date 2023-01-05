MHP’li Eryılmaz’ın yeni görevi Çulcu’nun da doğum günü kutlandı

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, milletvekili adayı olmak için istifa etmişti. Yerine atanan Murat Nuri Demirbaş, ilimizin tecrübeli siyasetçilerinden Vahit Eryılmaz’ı il yönetimine alarak Medya Tanıtım ve Basın İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Önceki akşam Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın organizatörü Metin Özkan ve halı saha maçı için gelenler, Eryılmaz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, onuruna pasta kesti.
DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Ayrıca programa katılan MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu’nun da doğum günü kutlandı, onuruna hasta kesimi yapıldı. Eryılmaz ve Çulcu, birbirlerine pasta ikramında bulunurken, Eryılmaz’a yeni görevinde başarılar dilendi, Çulcu’ya da nice mutlu yıllar temennisinde bulunuldu. Programı organize eden Metin Özkan’a da teşekkür edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.