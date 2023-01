Kış geldi, turşuya rağbet arttı

Sahip olduğu yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren turşu, soğuk havaların kendini hissettirmesiyle vatandaşların tercih ettiği ürünlerin başında yer aldı. Kocaeli'de de grip ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar turşu ve turşu suyuna rağbet göstermeye başladı. En çok tercih edilen turşular ise lahana, biber, salatalık ve fasulye oldu. Sağlık açısından birçok faydası olan turşunun kilosu 50 TL, litresi ise 10 TL'ye satılırken, üreticiler artan turşu ve turşu suyu talebini karşılamakta güçlük çekiyor.

"Grip ve korona virüse karşı doktorlara ve hastanelere turşu suyu yetiştiremiyorum"

İzmit'te turşu dükkanı bulunan Dursun Zengin, "Babam turşucuydu, 70 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Turşu suyunu genelde lahana suyundan yapıyoruz. Lahana suyu mide ve bağırsaktaki kötü oksitleri öldürür, iyi oksitleri de besler. Grip ve korona virüse karşı doktorlara ve hastanelere turşu suyu yetiştiremiyorum. Mahallede biri gribe yakalandığı zaman acı turşu suyu içer, iyi gelir ve doktora gitmezler. Müşterilerimi çocukluklarından itibaren tanıyorum. Anne ve babaları ellerinden tutup getiriyorlardı, şimdi o çocuklar anne baba oldu" dedi.

"Sakın biber suyu içilmesin, mideyi bile delebilir"

"Turşu suyu iyidir fakat her yerde içilmez" uyarısında bulunan Zengin, "Her yerden turşu suyu içmek faydalı olmaz çünkü koruyucu ve asit kullanıyorlar, bunlar da mideyi bozuyor. Turşu suyu iyi diyorum fakat her yerden de içilmez. Bu benim meslek sırrım ama evde yapanlara şunu söyleyeyim; evde karışık yapıyorlar, salatalığın tuz ve sirke oranı değişik, lahana da zaten sirke bile kullanmıyoruz, biber de daha fazla sirke kullanıyoruz onun için evlerde hepsini bir yere koyup da turşu yaptın mı mutlaka biri birini bozar. Hepsi ayrı ayrı olması gerekiyor. Mahsulün mevsimine göre yapılması gerekiyor. Mesela kışın lahana, karnabahar, yazın fasulye ve salatalık kullanılmalı. Mevsiminde turşu yapılması iyidir. Bazıları biber turşusunda çok sirke kullanıyor, suyu da çok ekşi olduğundan dolayı turşu suyu olarak veriyorlar. Sakın biber suyu içilmesin, mideyi bile delebilir" diye konuştu.

"Yiyoruz ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz"

Hastalıklardan korunmak için turşu ve turşu suyu tükettiğini belirten müşteri Tolga Ayık, "Turşu yüzyıllardır soframızdan eksik etmediğimiz Osmanlı geleneğinden bu yana alışageldiğimiz bir lezzet. Bu dükkan İzmit’in çok kaliteli ve eski bir yeridir. Bizlerde kış boyunca tekrar tekrar almaya geliyoruz. Soğuk algınlıkları ve gribe karşı bizi koruduğunu biliyoruz. Örneğin pandemi döneminde faydasını gördük, ben hiç korona virüse yakalanmadım. Artık turşunun şifası mıdır, bilemiyoruz. Artık alıştık yiyoruz ve bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.