Kartepe Teleferik projesi hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalar yoğun olarak sürüyor. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak proje tamamlandığında vatandaşlar her iki istasyon arasında eşsiz bir manzara eşliğinde seyahat edecek.

DERBENT İSTASYONU ÜST TABLİYESİ BİTTİ

İş kapsamında daha önce temeli atılan Derbent İstasyonunun kolonları dikildi ve perde duvarların yapımı tamamlandı. İzolasyon işlerinin bitirildiği istasyonda yakında zamanda üst tabliyenin çalışmaları da sona erdi. Kuzuyayla İstasyonu inşasında ise temel atıldı ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Buradaki inşaat çalışmaları hava koşullarının uygunluğuna göre devam edecek. Her iki istasyon arasında yer alacak 16 direkten 11’nin temel kazısı yapıldı ve grobeton döküldü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an direklerin temel demir imalatlarına başladı.

4 BİN 695 METRE UZUNLUĞUNDA

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.

14 DAKİKA SÜRECEK

Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.