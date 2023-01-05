05 Oca 2023 - 13:43- Ekonomi G: 05 Oca 2023 - 13:45

Emekliler, seyyanen zam istiyor!

Yeni yılın ardından emeklilere yapılacak olan zam oranı yetersiz bulunduğu için yüzde 25’ten 30’a yükseltildi. Konuyla ilgili emeklilerin görüşlerini bildiren Kocaeli Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata seyyanen zam yapılmamasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Emekliler, seyyanen zam istiyor! mask

TÜİK’e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilere yapılacak zam oranını açıkladı. Erdoğan, “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz” ifadelerine yer verdi. Gazetemiz olarak Kocaeli Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata’nın görüşlerini aldık.

ADALETLİ BİR KARAR DEĞİL”

Emeklilere yapılan yüzdelik zam oranından memnun olmadıklarını ve seyyanen zam talep ettiklerini ifade eden Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata gazetemize yaptığı açıklamada: “Biz emekliler olarak seyyanen zam talebinde bulunmuştuk. Genel merkezimizde bu yönde görüşlerini bildirmişti. Ortak bir kararla seyyanen zam yapılabilirdi. Emekliliğin yüzde 60’ı zaten düşük oranla maaş alıyor. Adaletli bir karar verildiğini düşünmüyoruz” dedi.
# karar

05 Oca 2023 - 13:43 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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