İzmit Belediyesi'nden o firmalara alkol cezası

İzmit Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı bugün İzmit Belediyesi Binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplam 32 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı encümen toplantısında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlık yaptı.

ALKOL SATIŞINA CEZA

Ruhsat Denetim müdürlüğünden gelen raporlar doğrultusunda Hacıhasan Mahallesinde bulunan bir büfeye satış yasağı saatinden sonra satış yaptığı için 581 TL para cezası kesildi. Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir kıraathanede yapılan denetimler sonrasında alkol ve sigara tüketildiği tespit edildi. Firmaya 6 bin 634 lira para cezası cezası kesildi. Emniyet denetimlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler ile ilgili İzmit belediyesi cezai işlem uyguladı.



