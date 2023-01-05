O partili kadınlar köprüye pankart astılar

Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve birçok insani hakları korumak amacıyla imzalanan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye geri çekildi. Üzerinden 1 yıl 9 ay geçen İstanbul Sözleşmesinin sürdürülmesini savunan kadınlar mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye İşçi Partili kadınlar Kocaeli Halkevi Köprüsüne “İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz” yazılı pankartı asarak yeni bir eylem girişiminde bulundu.

YENİ BİR EYLEME İMZA ATTILAR

İşçi Partili kadınlar geçtiğimiz akşam D-100 karayolu üzerinde bulunan İzmit Halkevi Köprüsü'ne, "İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz! Kadınlar yaşayacak" yazılı pankart astı. Eylem Türkiye İşçi Partili Kadınlar'ın sosyal medya hesabında, "Nihai kararınızı da "padişah fermanınızı" da tanımıyoruz! Her gün kadın cinayeti işlenirken, can güvenliği diye bir şey kalmamışken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verenleri uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.