O partili kadınlar köprüye pankart astılar

Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve birçok insani hakları korumak amacıyla imzalanan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye geri çekildi. Üzerinden 1 yıl 9 ay geçen İstanbul Sözleşmesinin sürdürülmesini savunan kadınlar mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye İşçi Partili kadınlar Kocaeli Halkevi Köprüsüne “İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz” yazılı pankartı asarak yeni bir eylem girişiminde bulundu.
YENİ BİR EYLEME İMZA ATTILAR
İşçi Partili kadınlar geçtiğimiz akşam D-100 karayolu üzerinde bulunan İzmit Halkevi Köprüsü'ne, "İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz! Kadınlar yaşayacak" yazılı pankart astı. Eylem Türkiye İşçi Partili Kadınlar'ın sosyal medya hesabında, "Nihai kararınızı da "padişah fermanınızı" da tanımıyoruz! Her gün kadın cinayeti işlenirken, can güvenliği diye bir şey kalmamışken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verenleri uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.