05 Oca 2023 - 14:43- Siyaset G: 05 Oca 2023 - 14:50

O partili kadınlar köprüye pankart astılar

Türkiye İşçi Partili kadınlar İzmit Halkevi Köprüsüne, "İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz" yazılı pankartı asarak yeni bir eylem girişimde bulundu. Kadınlar konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden “padişah fermanınızı tanımıyoruz” ifadelerine de yer verdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
O partili kadınlar köprüye pankart astılar mask

Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve birçok insani hakları korumak amacıyla imzalanan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye geri çekildi. Üzerinden 1 yıl 9 ay geçen İstanbul Sözleşmesinin sürdürülmesini savunan kadınlar mücadele vermeye devam ediyor. Türkiye İşçi Partili kadınlar Kocaeli Halkevi Köprüsüne “İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz” yazılı pankartı asarak yeni bir eylem girişiminde bulundu.

YENİ BİR EYLEME İMZA ATTILAR
İşçi Partili kadınlar geçtiğimiz akşam D-100 karayolu üzerinde bulunan İzmit Halkevi Köprüsü'ne, "İstanbul Sözleşmesinde inat ediyoruz! Kadınlar yaşayacak" yazılı pankart astı. Eylem Türkiye İşçi Partili Kadınlar'ın sosyal medya hesabında, "Nihai kararınızı da "padişah fermanınızı" da tanımıyoruz! Her gün kadın cinayeti işlenirken, can güvenliği diye bir şey kalmamışken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı verenleri uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.
# türkiye, Kadın

05 Oca 2023 - 14:43 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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