05 Oca 2023 - 14:41- Spor G: 05 Oca 2023 - 14:52

ISPARTA’YI KOLAY GEÇTİK: 2-0

2.Lig Kırmızı Grup’ta 15 Ocak’ta başlayacak sezonun ikinci yarısı öncesi ikinci ve üçüncü hazırlık maçını art arda dün oynayan lider ortağı Kocaelispor, ilk özel maçta Isparta ile karşılaştı, 2-0’lık skorla rahat bir maç oynadı
ISPARTA’YI KOLAY GEÇTİK: 2-0 mask
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YEDEK AĞRILIKLI KADRO ÇIKTI

Yeşil Siyahlılar Kaya Otel 3 nolu sahadaki bu maça Eren Bilen, Diogo Coelho, Furkan Uludaş, Yiğit Canguru, Mehmet Sak, Tayfun, Bedirhan Yıldız, Emre Nefiz, Hazarhan Karaca, Beykan Şimşek ve Mertan Caner Öztürk on biriyle başladı. İlk dakikalarda birbirini deneyen iki takım arasında zaman zaman sertlikler vardı.

İLK GOL PENALTIDAN

Yeşil Siyahlılar, temkinli başladıkları maçta, 28. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-0’a getirdi. Hazarhan’a yapılan faul sebebiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Beykan Şimşek, penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 35.dakikada ise yeni transfer Emre Nefiz’in sakatlanmaması için oyundan alındı, yerine genç Yağız Gül girdi. İlk yarı Kocaelispor:1-Ispartaspor: 0 olarak sonuçlandı. İkinci yarıya da Kocaelispor golle başladı. Dakikalar 53’ü gösterirken, Bedirhan Yıldız skoru 2-0’a getirdi.
# Kocaelispor, takım, genç

05 Oca 2023 - 14:41 - Spor

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