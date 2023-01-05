ISPARTA’YI KOLAY GEÇTİK: 2-0

YEDEK AĞRILIKLI KADRO ÇIKTI
Yeşil Siyahlılar Kaya Otel 3 nolu sahadaki bu maça Eren Bilen, Diogo Coelho, Furkan Uludaş, Yiğit Canguru, Mehmet Sak, Tayfun, Bedirhan Yıldız, Emre Nefiz, Hazarhan Karaca, Beykan Şimşek ve Mertan Caner Öztürk on biriyle başladı. İlk dakikalarda birbirini deneyen iki takım arasında zaman zaman sertlikler vardı.
İLK GOL PENALTIDAN
Yeşil Siyahlılar, temkinli başladıkları maçta, 28. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-0’a getirdi. Hazarhan’a yapılan faul sebebiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Beykan Şimşek, penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 35.dakikada ise yeni transfer Emre Nefiz’in sakatlanmaması için oyundan alındı, yerine genç Yağız Gül girdi. İlk yarı Kocaelispor:1-Ispartaspor: 0 olarak sonuçlandı. İkinci yarıya da Kocaelispor golle başladı. Dakikalar 53’ü gösterirken, Bedirhan Yıldız skoru 2-0’a getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.