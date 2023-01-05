05 Oca 2023 - 14:53- Spor G: 05 Oca 2023 - 15:05

7 Ocak'ta rakibimiz Korona Kielce

Antalya kampında hazırlık maçlarına devam eden Kocaelispor'un 7 Ocak günü oynayacağı hazırlık maçında ki rakibi belli oldu.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
7 Ocak'ta rakibimiz Korona Kielce mask
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Polonya Ekstraklasa Ligi'nde mücadele eden Korona Kielce rakibimiz olarak belirlendi. Karşılaşma 7 Ocak Cumartesi günü, saat 14.00' te, Antalya TSS Sahası'nda oynanacak.

Yeşil Siyahlılar cumartesi günü 14.00'te bu maçı oynadıktan sonra kente dönecek.

05 Oca 2023 - 14:53 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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