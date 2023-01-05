05 Oca 2023 - 14:04- Spor G: 05 Oca 2023 - 16:55

Kocaelispor-Afyonspor(Hazırlık Maçı)

2.Lig Kırmızı Grup lider ortağı Kocaelispor, Antalya'daki ikinci özel maçta Afyon ile karşılaştı.

Kocaelispor-Afyonspor(Hazırlık Maçı) mask

Kocaelispor İLK 11: İsmet, Mehmet Yılmaz, Atila, Yalçın, Cihat, Yağız, Mesut, İlyas Kubilay, Samed Ali, Cem, Okan

KOCAELİPOR:2

Dakika 12: Samed Ali Kaya(1-0)

Dakika 80: Okan Eken(2-2)

Dakika 88: Cem Ekinci(3-2)

AFYONSPOR:2

Dakika 32: Olcay Şahan(p)

Afyonspor penaltı kazandı. Olcay Şahan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı(1-1)

Dakika 36: Olcay Şahan(1-2)
# Kocaelispor

05 Oca 2023 - 14:04 - Spor

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