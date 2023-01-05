Kocaelispor-Afyonspor(Hazırlık Maçı)

Kocaelispor İLK 11: İsmet, Mehmet Yılmaz, Atila, Yalçın, Cihat, Yağız, Mesut, İlyas Kubilay, Samed Ali, Cem, Okan
KOCAELİPOR:2
Dakika 12: Samed Ali Kaya(1-0)
Dakika 80: Okan Eken(2-2)
Dakika 88: Cem Ekinci(3-2)
AFYONSPOR:2
Dakika 32: Olcay Şahan(p)
Afyonspor penaltı kazandı. Olcay Şahan penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı(1-1)
Dakika 36: Olcay Şahan(1-2)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.