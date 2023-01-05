05 Oca 2023 - 15:16- Spor G: 05 Oca 2023 - 15:25

Ligin en fazla gol atan takımı Kocaelispor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor devreyi 41 puan ile zirve ortağı olarak tamamladı. İlk devrede 19 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, rakip kale filelerini 34 kez havalandırdı

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Ligin en fazla gol atan takımı Kocaelispor mask

SAMED ALİ 10 GOLLE LİDER

Sezonun ilk yarısının  en çok konuşulan isimlerinden biri Samed Ali Kaya olmuştu. Kaya, geçtiğimiz sezon çıktığı maçlarda golle buluşamamış ve taraftarın tepkisini çekmişti. 2022-2023 sezonunda ise tamamen farklı bir Samed Ali Kaya izleme fırsatı bulduk. Çıktığı 19 maçta 10 gol atarak fark yaratan yetenekli oyuncu, 3 de asist yaparak, takımın en fazla skora katkı sağlayan oyuncusu oldu. Samed Ali'yi 8 golle Tayfun Aydoğan, 5'er golle Okan Eken ve Beykan, 4 golle Cem Ekinci takip etti. Bu golcülere sırasıyla Mehmet Yılmaz (2), Yalçın Kılınç, Hazarhan Karaca, Diogo ve Cenk Çelik 1'er golle katkıda bulundu.

05 Oca 2023 - 15:16 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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