Ligin en fazla gol atan takımı Kocaelispor

SAMED ALİ 10 GOLLE LİDER
Sezonun ilk yarısının en çok konuşulan isimlerinden biri Samed Ali Kaya olmuştu. Kaya, geçtiğimiz sezon çıktığı maçlarda golle buluşamamış ve taraftarın tepkisini çekmişti. 2022-2023 sezonunda ise tamamen farklı bir Samed Ali Kaya izleme fırsatı bulduk. Çıktığı 19 maçta 10 gol atarak fark yaratan yetenekli oyuncu, 3 de asist yaparak, takımın en fazla skora katkı sağlayan oyuncusu oldu. Samed Ali'yi 8 golle Tayfun Aydoğan, 5'er golle Okan Eken ve Beykan, 4 golle Cem Ekinci takip etti. Bu golcülere sırasıyla Mehmet Yılmaz (2), Yalçın Kılınç, Hazarhan Karaca, Diogo ve Cenk Çelik 1'er golle katkıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.