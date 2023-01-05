İŞTE KÖRFEZ’İN KART KARNESİ

BEYKAN, ATİLA VE CİHAT 5'ER SARI KART GÖRDÜ
Kırmızı grupta, geride bıraktığımız 19 karşılaşmanın ardından Kocaelispor'un ilk devre karnesi ortaya çıktı. Sarı kart bakımından en çok cezalandırılan oyuncularımız, 5'er kart ile Beykan, Atila ve Cihat oldu. Bu üçlüyü sırasıyla Yalçın, Tayfun, Mehmet Taş ve Alpay 4'er kart ile izledi. Temsilcimizde Mehmet Yılmaz, Mertan ve Gökhan 3'er kart ile sarı kart görenler kervanına katıldı.
YALNIZCA 3 KIRMIZI GÖRDÜK
Toplamda çıktığımız 19 karşılaşmanın sadece 3'ünde kırmızı kart görmemiz, Kocaelispor'un ilk devrede nispeten daha centilmence oyun çevirdiği profilini yarattı. Taktiksel anlamda da oyuncularımızdan mahrum kalmamak adına daha dikkatli olan yeşil siyahlılarda en çok kırmızı kartı Mehmet Yılmaz gördü. Yılmaz takımla birlikte çıktığı 19 maçın ikisinde kırmızı kart ile cezalandırıldı. Takımda Mehmet'ten sonra tek kırmızı kartı Mehmet Sak gördü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.