İŞTE KÖRFEZ’İN KART KARNESİ

BEYKAN, ATİLA VE CİHAT 5'ER SARI KART GÖRDÜ

Kırmızı grupta, geride bıraktığımız 19 karşılaşmanın ardından Kocaelispor'un ilk devre karnesi ortaya çıktı. Sarı kart bakımından en çok cezalandırılan oyuncularımız, 5'er kart ile Beykan, Atila ve Cihat oldu. Bu üçlüyü sırasıyla Yalçın, Tayfun, Mehmet Taş ve Alpay 4'er kart ile izledi. Temsilcimizde Mehmet Yılmaz, Mertan ve Gökhan 3'er kart ile sarı kart görenler kervanına katıldı.

YALNIZCA 3 KIRMIZI GÖRDÜK

Toplamda çıktığımız 19 karşılaşmanın sadece 3'ünde kırmızı kart görmemiz, Kocaelispor'un ilk devrede nispeten daha centilmence oyun çevirdiği profilini yarattı. Taktiksel anlamda da oyuncularımızdan mahrum kalmamak adına daha dikkatli olan yeşil siyahlılarda en çok kırmızı kartı Mehmet Yılmaz gördü. Yılmaz takımla birlikte çıktığı 19 maçın ikisinde kırmızı kart ile cezalandırıldı. Takımda Mehmet'ten sonra tek kırmızı kartı Mehmet Sak gördü.