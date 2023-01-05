05 Oca 2023 - 15:38- Spor G: 05 Oca 2023 - 15:46

İç sahada lideriz

TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Kocaelispor, iç saha galibiyeti açısından ligin lideri konumuna geldi

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
İç sahada lideriz mask

EVİMİZDE 23 PUAN TOPLADIK

Temsilcimiz iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde yenilmezlik serisini Ankara Demirspor karşısında 2-4 mağlup olarak kaybeden temsilcimiz, buna rağmen sahasında en çok puan toplayan takım oldu. Yeşil Siyahlılar aldıkları 7 galibiyet 2 beraberlik ile toplamda 23 puan topladı.

DEPLASMAN KARNESİ DE GEÇER NOT ALDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda iyi bir profil çizmeyi başardı. Zorlu rakipleri karşısında 9 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı. Alınan 3 beraberlik, deplasman puanı açısından rakiplerimizin gerisine atsa da, temsilcimiz deplasman karnesinde 4.sırada yer aldı.
# Kocaelispor, takım, Ankara

05 Oca 2023 - 15:38 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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