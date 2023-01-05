İç sahada lideriz

EVİMİZDE 23 PUAN TOPLADIK
Temsilcimiz iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde yenilmezlik serisini Ankara Demirspor karşısında 2-4 mağlup olarak kaybeden temsilcimiz, buna rağmen sahasında en çok puan toplayan takım oldu. Yeşil Siyahlılar aldıkları 7 galibiyet 2 beraberlik ile toplamda 23 puan topladı.
DEPLASMAN KARNESİ DE GEÇER NOT ALDI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda iyi bir profil çizmeyi başardı. Zorlu rakipleri karşısında 9 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı. Alınan 3 beraberlik, deplasman puanı açısından rakiplerimizin gerisine atsa da, temsilcimiz deplasman karnesinde 4.sırada yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.