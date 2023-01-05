İç sahada lideriz

EVİMİZDE 23 PUAN TOPLADIK

Temsilcimiz iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde yenilmezlik serisini Ankara Demirspor karşısında 2-4 mağlup olarak kaybeden temsilcimiz, buna rağmen sahasında en çok puan toplayan takım oldu. Yeşil Siyahlılar aldıkları 7 galibiyet 2 beraberlik ile toplamda 23 puan topladı.

DEPLASMAN KARNESİ DE GEÇER NOT ALDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda iyi bir profil çizmeyi başardı. Zorlu rakipleri karşısında 9 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, 5 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı. Alınan 3 beraberlik, deplasman puanı açısından rakiplerimizin gerisine atsa da, temsilcimiz deplasman karnesinde 4.sırada yer aldı.