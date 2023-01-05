DEVA Çayırova’da yeni başkanlık divanı açıklandı

Demokrasi ve atılım (DEVA) Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı, 2023 yılının ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Yeni parti binasındaki toplantıda oluşturulan yeni divan açıklandı. Toplantı sonrasında konuşan DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, “Yeni binamızın açılışı için çalışmalar yürütüyoruz. Açılışımıza katılacak olan genel başkanımız Ali Babacan, bu vesile ile bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirecek ve Çayırova halkımızla buluşacak” dedi.

DEVA PARTİSİ ÇAYIROVA İLÇE BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK DİVANI

Mehmet SARAÇ (Başkan)

Av. Ömer Faruk GÜL (Hukuk ve Adalaet Politikaları Başkanı)

Metin KILIÇÇEKEN (Ekonomi ve Sektörel Gelişim-Dijital Dönüşüm Birim Başkanı)

Gökmen KAPLAN ( Eğitim ve Sağlık Politikalar Başkanı)

Esra BALTA ( Kadın Politikaları Başkanı)

Özge EVRENKAYA (Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı)

Soner ÇAKMAK (Gençlik Politikaları Başkanı)

İkram GÜNEY (Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı)

Tuğba AKBULUT (Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı)

Murat BULUT (Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı)

Kemal KÜLTE (Teşkilat Başkanı)

Cengizhan SAĞDIÇ (Teşkilat Başkan Yardımcısı)

Muhammet ÖZTÜRK (Seçim İşleri Başkanı)

Serkan NAMA (Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanı)

Ali GENCEL (Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı)

Cemalettin ARAS (İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı)

Adem DEMİR (Mali İşler Başkanı)

Erhan İŞLER (İdari İşler Başkanı)

Sultan KILINÇ (İlçe Sekreteri)

Sedat İNANÇU (Engelli Hakları Başkanı)

Mehmet Emin KAYA (Sosyal Medya İletişim Sorumlusu)

Celalettin DURAN (İlçe Başkan Danışmanı)

Ali GÜLEL (İlçe Başkan Danışmanı)