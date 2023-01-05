05 Oca 2023 - 16:16- Siyaset G: 05 Oca 2023 - 16:19

Genel-İş yüzde kaç talep ediyor?

İzmit Belediyesi’nde olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ilk 6 ay için yüzde 80’lik bir artış talep edilirken sözleşme 1 yıl süreli olarak ikinci 6 ayda enflasyon +5 refah payı talep edildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Genel-İş yüzde kaç talep ediyor? mask
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İzmit Belediyesi’nde olan BEKAŞ ve SARBAŞ 1800 çalışanı kapsayan İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı bugün İzmit Belediyesi Belsa Plaza hizmet binasında yapıldı. Genel İş Şube Başkanı Vedat Küçük’ün başkanlığında yapılan toplantıya İzmit Belediyesi Başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Hakan Özkum katıldı. 7 gruptan oluşan çalışanlar için İlk Grup 450 TL, ikinci grup 460 TL üçüncü grup 470 TL dördüncü grup 480 TL beşinci grup 505 ve 6 ve yedinci grup da 520 ve 570 TL olarak belirlenerek talep edildi.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ”
Toplantıda konuşan Genel İş Şube Başkanı Vedat Küçük: “2023 yılını kapsayacak hem ekonomik hem sosyal anlamda kazanımların olacağı iyi bir toplu sözleşmenin olmasını diliyoruz. Ülkenin ekonomik koşulları ortada o nedenle ortak akılla herkesi sevindirecek belediyemizin çalışmaları ve katkıları da ortada bu ilk görülmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Taslağımız 72 maddeden oluşuyor.

“ENFLASYON ARTI REFAH İSTİYORUZ”
Taslağımız 72 maddeden oluşuyor. Bir önceki sözleşmede 7 grup olarak hazırlanmıştı. İlk Grup 450, ikinci grup 460, üçüncü grup 470, dördüncü grup 480 beşinci grup 505 ve 6 ve yedinci grup da 520 ve 570 olarak. Yeni ilave ettiğimiz maddeler de var. Bunları görüşerek masada anlaşarak süreci bitiririz. İlk ayda şu anki enflasyona yakın. İkinci 6 ayda oluşacak enflasyon ve artı olarak da refah payı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

# İzmit belediyesi

05 Oca 2023 - 16:16 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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