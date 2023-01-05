Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %16,48 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 38.702,67 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %16,48 oranında artırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

2-1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL’dir.

3-19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarında Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2023 tarihi itibarıyla 17.337.17 TL’dir.

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2023-14/1/2023 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplamalarını müteakiben ödenecektir."

10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak. (Milliyet)